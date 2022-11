Cyberpunk 2077: Phantom Liberty-Erweiterung wird kostenpflichtig

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Anfang September enthüllte CD Projekt Red die umfangreiche Phantom Liberty-Erweiterung für das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077. In dieser verschlägt es Protagonist V in eine neue Umgebung von Night City, in der neue Charaktere und Abenteuer warten.

Wie jetzt Radek Grabowski, Global PR Director von CD Projekt Red, bestätigt, wird es sich bei Phantom Liberty um eine kostenpflichtige Erweiterung handeln. Zum Preis machte Grabowski keine genauen Angaben, ließ sich allerdings entlocken, dass dieser auf jeden Fall unter dem Preis eines Vollpreisspiels liegen werde.

Obwohl die für 2023 geplante Erweiterung die erste und zugleich letzte ihrer Art für Cyberpunk 2077 ist, wird es Cyberpunk-Fans auch zukünftig nicht an Inhalten mangeln. Anfang Oktober bestätigte CD Projekt Red Arbeiten an einem Nachfolger zu Cyberpunk 2077 mit dem Arbeitstitel Project Orion.