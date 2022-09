Cyberpunk 2077: Production Director verlässt Studio nach über 14 Jahren

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Wie Cyberpunk 2077 Production Director Jedrzej Mroz auf seiner LinkedIn-Seite verkündet, wird er CD Projekt RED nach über 14 Jahren verlassen. Zu seinem Abschied findet er folgende Worte:

„Danke CD Projekt Red für spektakuläre 15 Jahre. Wir sehen uns, Leute, ich werde euch vermissen. Zeit für etwas Neues.“

Mroz war seit 2007 Teil des Entwicklerstudios. Anfangs noch Junior QA Specialist für The Witcher, stieg er in der Folge zum QA Specialist, QA Manager und schließlich zum Lead Producer von The Witcher 2 auf.

Ab 2012 arbeitete Mroz als Lead Producer, Executive Producer, Senior Producer und Lead Tech Producer an Cyberpunk 2077. Seit der Veröffentlichung war er als Production Director tätig.