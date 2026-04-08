Cyberpunk 2077: PS5 Pro-Update mit 4K-Raytracing und bis zu 90fps

Cyberpunk 2077 erhält ein umfangreiches kostenloses Update für die Playstation 5 Pro mit neuer Grafik und Performance.

Für Cyberpunk 2077 steht ein weiteres großes Update bereit, das gezielt die Möglichkeiten der PlayStation 5 Pro ausnutzt. Das Upgrade erscheint am heutigen Mittwoch und erweitert das Spielerlebnis um neue Technologien, die sowohl die Optik als auch die Performance deutlich verbessern.

Im Mittelpunkt steht dabei die Integration von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Diese Technologie nutzt künstliche Intelligenz, um einzelne Bildpunkte hochzuskalieren und so eine höhere Bildqualität zu erzeugen. Die Darstellung von Night City profitiert dadurch sichtbar, während Details klarer und schärfer wirken.

Auch das Raytracing wurde überarbeitet und erweitert. Dank neuer technischer Grundlagen wie der Unterstützung von BVH8 wird die Darstellung von Licht, Schatten und Reflexionen deutlich realistischer umgesetzt. Besonders die ikonische Beleuchtung von Night City erhält dadurch eine noch intensivere Wirkung, wenn Neonlichter und Sonnenreflexionen die Spielwelt prägen.

Zusätzlich führt das Update neue Grafikmodi ein, die unterschiedliche Spielstile berücksichtigen. Im Ray Tracing Pro Modus werden sämtliche verfügbaren Raytracing-Effekte aktiviert, während das Spiel je nach Display zwischen 30 und 40 Bildern pro Sekunde läuft.

Der Performance Modus hingegen setzt den Fokus auf maximale Bildrate und erreicht auf unterstützten Displays mit variabler Bildwiederholrate sogar bis zu 90 Bilder pro Sekunde.

Als Mittelweg bietet der Ray Tracing Modus eine Kombination aus visuellen Verbesserungen und stabilen 60 Bildern pro Sekunde, wodurch ein ausgewogenes Spielerlebnis entsteht.

Mit diesen Neuerungen zeigt Entwickler CD Projekt RED erneut, wie stark sich das Open-World-Rollenspiel weiterentwickelt und wie eng Technik und Spielwelt miteinander verbunden bleiben.

Neben diesen offiziellen Angaben haben sich die Technik-experten von Digital Foundry ebenfalls mit dem Update für die PlayStation 5 befasst: