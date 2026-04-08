Cyberpunk 2077: PS5 Pro-Update mit 4K-Raytracing und bis zu 90fps

Für Cyberpunk 2077 steht ein weiteres großes Update bereit, das gezielt die Möglichkeiten der PlayStation 5 Pro ausnutzt. Das Upgrade erscheint am heutigen Mittwoch und erweitert das Spielerlebnis um neue Technologien, die sowohl die Optik als auch die Performance deutlich verbessern.
Im Mittelpunkt steht dabei die Integration von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Diese Technologie nutzt künstliche Intelligenz, um einzelne Bildpunkte hochzuskalieren und so eine höhere Bildqualität zu erzeugen. Die Darstellung von Night City profitiert dadurch sichtbar, während Details klarer und schärfer wirken.
Auch das Raytracing wurde überarbeitet und erweitert. Dank neuer technischer Grundlagen wie der Unterstützung von BVH8 wird die Darstellung von Licht, Schatten und Reflexionen deutlich realistischer umgesetzt. Besonders die ikonische Beleuchtung von Night City erhält dadurch eine noch intensivere Wirkung, wenn Neonlichter und Sonnenreflexionen die Spielwelt prägen.
Zusätzlich führt das Update neue Grafikmodi ein, die unterschiedliche Spielstile berücksichtigen. Im Ray Tracing Pro Modus werden sämtliche verfügbaren Raytracing-Effekte aktiviert, während das Spiel je nach Display zwischen 30 und 40 Bildern pro Sekunde läuft.
Der Performance Modus hingegen setzt den Fokus auf maximale Bildrate und erreicht auf unterstützten Displays mit variabler Bildwiederholrate sogar bis zu 90 Bilder pro Sekunde.
Als Mittelweg bietet der Ray Tracing Modus eine Kombination aus visuellen Verbesserungen und stabilen 60 Bildern pro Sekunde, wodurch ein ausgewogenes Spielerlebnis entsteht.
Mit diesen Neuerungen zeigt Entwickler CD Projekt RED erneut, wie stark sich das Open-World-Rollenspiel weiterentwickelt und wie eng Technik und Spielwelt miteinander verbunden bleiben.
Neben diesen offiziellen Angaben haben sich die Technik-experten von Digital Foundry ebenfalls mit dem Update für die PlayStation 5 befasst:
46 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da sieht die Pro im Raytracing Mode deutlich besser aus als die Slim und hat zu noch doppelte FPS. 💪💪
GTA VI kann kommen 🤩
Leider nur mit 30 FPS. 🥶
Ja auf Series X bestimmt.
Nein auf der 900€ teuren Pro. 😐
Das weißt du woher?
Dafür auf den nächsten fünf Konsolengenerationen mit 60 FPS 😀
Ich rede vom Raytracing Mode mit 60+ FPS.
120 FPS wären besser
Die PS5 pro lohnt sich immer mehr.
Dank PSSR wischt es mit der Standard PS5 und der Xbox Series X/S gerade den Boden auf.
Die Framedrops sind aber echt doll für 900€+. 😤
Welche Framedrops?
Bei Cyberpunk 2077 auf der PS5 Pro.
Na dann.
Stark übertrieben zumal die nächste Konsolengeneration in etwa so weit entfernt ist, wie es die PS5 Pro schon auf den Markt gibt.
Solangsam haben die Entwickler die Pro im.Griff und der Aufpreis macht sich bemerkbar, ich steigen aber lieber sie die nächste Generation um.
Ist optisch bestimmt ein Leckerbissen, wenn man die fetteste 90 Zoll High End Glotze zu Hause hat
Das extra ray tracing is nice to have macht aber keinen riesigen Unterschied aus. Habe mir das Video angeschaut. Der Unterschied haut jetzt keinen von den Socken. Die Ray tracing Effekte kann ich auch auf meinem Xbox ally x einschalten und mit 30fps bei 720p. Letzens mal getestet und sieht aucgh gut aus und das auf einen Handheld.