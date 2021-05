Cyberpunk 2077: Rückkehr in PSN-Store ist Sonys Entscheidung

Als Cyberpunk 2077 im Dezember letzten Jahres erschien, entfernte Sony wegen der Mängel nur eine Woche später die digitale Version des Spiels aus seinem PSN Store.

Und bis heute ist Cyberpunk 2077 dorthin nicht zurückgekehrt. Trotz zahlreicher Updates und Hotfixes, die Entwickler CD Projekt RED seitdem veröffentlichte, um die Mängel zu beseitigen.

Die Entscheidung über eine Rückkehr liegt dabei nicht in den Händen von CD Projekt, wie das Management Team bei einem Treffen mit Aktionären verriet.

CEO Adam Kiciński sagte demnach, dass man sich dahingehend weiter in Gesprächen befinde. Doch die Entscheidung über eine Rückkehr von Cyberpunk 2077 in den PSN Store liege allein bei Sony.

„Leider habe ich keine neuen Informationen in dieser Hinsicht. Wir sind immer noch in Gesprächen und mit jedem Patch wird das Spiel besser und es gibt einen sichtbaren Fortschritt, aber wie wir gesagt haben, ist die Entscheidung eine exklusive Entscheidung von Sony, also warten wir auf die Informationen darüber, dass sie die Entscheidung getroffen haben, dieses Spiel zurückzubringen. Bis dahin bin ich nicht in der Lage, Ihnen mehr zu sagen.“