Cyberpunk 2077: Trading Card Game startet Kickstarter-Kampagne

CD Projekt Red hat gemeinsam mit WeirdCo das Cyberpunk Trading Card Game angekündigt und gleichzeitig die Kickstarter-Kampagne gestartet.
Damit wird das Universum von Cyberpunk 2077 erstmals in ein physisches Sammelkartenspiel übertragen. Spieler stellen ihre eigene Crew aus Edgerunnern zusammen und treten gegeneinander an, um zur Legende von Night City zu werden.
Das erste Set trägt den Namen Welcome to Night City und bringt bekannte Charaktere wie V, Johnny Silverhand und Judy Álvarez ins Spiel. Ein zweites Set soll später folgen und Inhalte aus der Serie Cyberpunk: Edgerunners integrieren.
Neben dem kompetitiven Gameplay richtet sich das Kartenspiel auch an Sammler. Individuelle Illustrationen und verschiedene Kartenkombinationen sollen für langfristige Motivation sorgen.
Die Kickstarter-Kampagne läuft bereits und bietet Unterstützern exklusive Belohnungen. Der Release des ersten Sets ist für später im Jahr 2026 geplant.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Durch den TCG Shop Simulator hat man allgemein wieder Lust aufs Sammeln wie damals zu Pokemon Zeiten aber bei Cyberpunk wäre ich raus. TES würde mich aber ansprechen, würde es aber wahrscheinlich bis auf einmal zum Spaß nicht durchziehen.
Nach Gwent der nächste Kracher? Vom Minispiel zur eigenen Serie?
Oder hab es das Spiel gar nicht im Spiel?^^ (so weit bin ich noch nicht)
Coole Sache.
Diese Kartenspiele sind eigentlich meist sehr unterhaltsam.