Cyberpunk 2077: Trading Card Game startet Kickstarter-Kampagne

Das Cyberpunk Trading Card Game bringt Night City erstmals als physisches Kartenspiel auf Kickstarter.

CD Projekt Red hat gemeinsam mit WeirdCo das Cyberpunk Trading Card Game angekündigt und gleichzeitig die Kickstarter-Kampagne gestartet.

Damit wird das Universum von Cyberpunk 2077 erstmals in ein physisches Sammelkartenspiel übertragen. Spieler stellen ihre eigene Crew aus Edgerunnern zusammen und treten gegeneinander an, um zur Legende von Night City zu werden.

Das erste Set trägt den Namen Welcome to Night City und bringt bekannte Charaktere wie V, Johnny Silverhand und Judy Álvarez ins Spiel. Ein zweites Set soll später folgen und Inhalte aus der Serie Cyberpunk: Edgerunners integrieren.

Neben dem kompetitiven Gameplay richtet sich das Kartenspiel auch an Sammler. Individuelle Illustrationen und verschiedene Kartenkombinationen sollen für langfristige Motivation sorgen.

Die Kickstarter-Kampagne läuft bereits und bietet Unterstützern exklusive Belohnungen. Der Release des ersten Sets ist für später im Jahr 2026 geplant.