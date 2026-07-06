Cyberpunk 2077: Über 100.000 gleichzeitige Spieler auf Steam – höchster Wert seit 2023

Cyberpunk 2077 verzeichnet aktuell einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen auf Steam und hat einen neuen Meilenstein erreicht.
Laut aktuellen Daten überschritt das Spiel heute einen Peak von über 100.000 gleichzeitigen Spielern und erreicht damit den höchsten Wert seit dem Jahr 2023. Dieser Anstieg deutet auf ein erneutes Interesse an dem Titel hin, der seit Release mehrfach durch Updates und Erweiterungen überarbeitet wurde.
Die genaue Ursache für den aktuellen Spieleranstieg ist nicht offiziell bestätigt, dürfte jedoch mit einer Kombination aus wiederkehrendem Interesse, Updates und möglicher Community-Dynamik rund um Cyberpunk Edgerunners 2 zusammenhängen.
Cyberpunk 2077 zeigt damit erneut, dass auch Jahre nach dem Launch starke Peaks möglich sind, wenn ein Spiel kontinuierlich gepflegt und erweitert wird.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist auch noch auf meinem Pile of Shame. Einmal hatte ich es schon angefangen, aber irgendwann einfach abgebrochen
Das es aktuell nur 18 € kostet und damit günstig ist wie nie, dürfte erheblich dazu beitragen.
Das Spiel wollte ich auch nochmal irgendwann richtig durchspielen. Bisher habe ich nur mal das erste Kapitel zuende gespielt und die tolle Zwischensequenz dort angesehen.
Geiles Spiel, eines der besten dieser Gen. Die alte Gen Version Klammer ich hier aus , das geile Addon gibt es ja nur für die jetzige Gen.
Von den Spielerzahlen können gewisse Spiele nur träumen 😉.
Ja. 🤡
Glückwunsch @ CD Project Red
Das Spiel ist einfach der Hammer! Schade, dauert es noch so lange, bis Teil 2 kommt. 🙁 Es kommen ja bald mit „Nivalis Nights“ und „No Law“, sehr ähnliche Spiele raus. Werde diese auf jedem Fall spielen.
Ah ja die zweite Staffel von Edgerunners ist draußen stimmt, verdammt. Muss noch auf den Blu-ray Release warten. Glückwunsch. Dieses Meisterwerk von einem Spiel hat es allemal verdient.
CP2077 > Starfield.
Für mich war dieses Game ein Meilenstein.
Ein Meisterwerk das man mMn gespielt haben muss.
Verdient, ein absolutes Meisterwerk.