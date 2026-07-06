Cyberpunk 2077: Über 100.000 gleichzeitige Spieler auf Steam – höchster Wert seit 2023

11 Autor: , in News / Cyberpunk 2077
Übersicht
Image: CD Projekt RED

100.000 Spieler gleichzeitig: Cyberpunk 2077 erlebt überraschendes Comeback auf Steam.

Cyberpunk 2077 verzeichnet aktuell einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen auf Steam und hat einen neuen Meilenstein erreicht.

Laut aktuellen Daten überschritt das Spiel heute einen Peak von über 100.000 gleichzeitigen Spielern und erreicht damit den höchsten Wert seit dem Jahr 2023. Dieser Anstieg deutet auf ein erneutes Interesse an dem Titel hin, der seit Release mehrfach durch Updates und Erweiterungen überarbeitet wurde.

Die genaue Ursache für den aktuellen Spieleranstieg ist nicht offiziell bestätigt, dürfte jedoch mit einer Kombination aus wiederkehrendem Interesse, Updates und möglicher Community-Dynamik rund um Cyberpunk Edgerunners 2 zusammenhängen.

Cyberpunk 2077 zeigt damit erneut, dass auch Jahre nach dem Launch starke Peaks möglich sind, wenn ein Spiel kontinuierlich gepflegt und erweitert wird.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Cyberpunk 2077

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. GERxJOHNNY 101350 XP Profi User | 06.07.2026 - 19:03 Uhr

    Das ist auch noch auf meinem Pile of Shame. Einmal hatte ich es schon angefangen, aber irgendwann einfach abgebrochen

    0
  2. Ritter Runkel 29410 XP Nasenbohrer Level 4 | 06.07.2026 - 19:05 Uhr

    Das es aktuell nur 18 € kostet und damit günstig ist wie nie, dürfte erheblich dazu beitragen.

    0
  3. Kenty 267750 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.07.2026 - 19:15 Uhr

    Das Spiel wollte ich auch nochmal irgendwann richtig durchspielen. Bisher habe ich nur mal das erste Kapitel zuende gespielt und die tolle Zwischensequenz dort angesehen.

    0
  4. Devilsgift 151645 XP God-at-Arms Bronze | 06.07.2026 - 19:23 Uhr

    Geiles Spiel, eines der besten dieser Gen. Die alte Gen Version Klammer ich hier aus , das geile Addon gibt es ja nur für die jetzige Gen.

    1
  6. Davki90 11620 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.07.2026 - 20:33 Uhr

    Das Spiel ist einfach der Hammer! Schade, dauert es noch so lange, bis Teil 2 kommt. 🙁 Es kommen ja bald mit „Nivalis Nights“ und „No Law“, sehr ähnliche Spiele raus. Werde diese auf jedem Fall spielen.

    0
  7. Robilein 1299260 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.07.2026 - 20:41 Uhr

    Ah ja die zweite Staffel von Edgerunners ist draußen stimmt, verdammt. Muss noch auf den Blu-ray Release warten. Glückwunsch. Dieses Meisterwerk von einem Spiel hat es allemal verdient.

    1

Hinterlasse eine Antwort