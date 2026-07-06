Cyberpunk 2077: Über 100.000 gleichzeitige Spieler auf Steam – höchster Wert seit 2023

Cyberpunk 2077 verzeichnet aktuell einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen auf Steam und hat einen neuen Meilenstein erreicht.

Laut aktuellen Daten überschritt das Spiel heute einen Peak von über 100.000 gleichzeitigen Spielern und erreicht damit den höchsten Wert seit dem Jahr 2023. Dieser Anstieg deutet auf ein erneutes Interesse an dem Titel hin, der seit Release mehrfach durch Updates und Erweiterungen überarbeitet wurde.

Die genaue Ursache für den aktuellen Spieleranstieg ist nicht offiziell bestätigt, dürfte jedoch mit einer Kombination aus wiederkehrendem Interesse, Updates und möglicher Community-Dynamik rund um Cyberpunk Edgerunners 2 zusammenhängen.

Cyberpunk 2077 zeigt damit erneut, dass auch Jahre nach dem Launch starke Peaks möglich sind, wenn ein Spiel kontinuierlich gepflegt und erweitert wird.