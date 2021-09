Cyberpunk 2077: Über 150 Mitarbeiter werkeln an erster Erweiterung

Die ersten DLCs für Cyberpunk 2077 wurden von den meisten Fans eher als Tropfen auf den heißen Stein wahrgenommen. Der kostenlose DLC fiel mit zwei verschiedenen Jacken, einem Auto und einem alternativen Outfit für Johnny Silverhand entsprechend klein aus.

Damit die erste große Erweiterung für Cyberpunk 2077 richtig einschlägt, arbeiten derzeit 160 Mitarbeiter von CD Projekt Red an dem DLC – (transkribiert von VGC).

„Die Next-Gen-Version ist ein wichtiger Schritt auf unserem Abenteuer im Cyberpunk-Universum“, so Adam Kiciński, Joint CEO. „Wir glauben fest an das langfristige Potenzial dieser IP. Deshalb arbeiten wir derzeit an der ersten Erweiterung für das Spiel, auch wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Näheres dazu sagen kann.“

Er fügte hinzu: „In Übereinstimmung mit unserem Versprechen an die Spieler wollen wir Cyberpunk so lange verbessern, wie es nötig ist. In der Zwischenzeit verlieren wir das große Ganze nicht aus den Augen: Wir wollen weitere Produkte auf der Grundlage unserer Franchises entwickeln und unser Kerngeschäft weiter ausbauen.“

„Im Moment arbeiten 160 Leute an der ersten Erweiterung für Cyberpunk, während fast 70 weitere an unangekündigten Projekten beteiligt sind.“

„Was die Erweiterung angeht, so befindet sie sich in der Entwicklung, aber wir geben keine Einzelheiten über das Datum bekannt… wir möchten die Regel beibehalten, dass wir das Datum nicht kommentieren, bis wir bereit sind, es zu liefern“, sagte er.

„Was den Preis angeht… in der Vergangenheit wurden Erweiterungen immer bezahlt, wie bei The Witcher [3]. Aber es ist definitiv viel zu früh, um über den Preis zu sprechen, da wir noch nicht einmal das Datum nennen.“