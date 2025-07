Cyberpunk 2077: Update 2.3 mit VRR für Konsolen erscheint morgen

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 bekommt am Donnerstag Update auf Version 2.3, erfahrt die Details und Patch Notes inklusive einem neuen Dev-Talk.

CD Projekt RED hat heute den Inhalt eines kostenlosen Updates für Cyberpunk 2077 vorgestellt, das morgen zusammen mit der Veröffentlichung der Ultimate Edition für Mac erscheint. Update 2.3 bringt AutoDrive, den Delamain-Taxidienst, neue Aufträge, Fahrzeuge, erweiterte Funktionen im Fotomodus und mehr.

Kurzüberblick:

Wie bereits Update 2.2 wurde auch Update 2.3 in Zusammenarbeit mit Virtuos entwickelt.

Spieler können AutoDrive und den Delamain-Taxidienst nutzen, um ihre Ziele automatisch zu erreichen.

Weitere Neuerungen sind neue Aufträge, neue Fahrzeuge und zahlreiche Erweiterungen für den Fotomodus.

Weitere Informationen zum Update wurden in einer neuen REDstreams-Episode geteilt.

Update 2.3 ist das neueste kostenlose Update für Cyberpunk 2077 und erneut das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen CD PROJEKT RED und Virtuos. Es bietet neue Möglichkeiten, sich elegant durch die Straßen von Night City zu bewegen.

REDstreams-Episode zu Update 2.3 ansehen:

Spieler können sich jetzt entspannt zurücklehnen und ihr Fahrzeug die Arbeit übernehmen lassen. Während man ein eigenes Fahrzeug fährt, ist es nun möglich, einen Kartenzielpunkt auszuwählen oder zu erstellen und AutoDrive zu aktivieren, um das Ziel vollständig freihändig zu erreichen.

Auch Night Citys führender autonomer Fahrdienst ist jetzt vollständig einsatzbereit – dank der Möglichkeit, ein Delamain-Taxi zu rufen, ein Ziel auszuwählen und sich von Delamain bequem dorthin chauffieren zu lassen – selbstverständlich gegen eine entsprechende Eddies-Gebühr.

Während der Nutzung beider Transportmittel können zudem verschiedene filmreife Kameraperspektiven aktiviert werden, die es ermöglichen, Night City aus völlig neuer Perspektive zu erleben.

Für alle, die lieber selbst ans Steuer wollen, wurden mit Update 2.3 auch brandneue Fahrzeuge hinzugefügt – darunter ein Motorrad und drei neue Autos, einschließlich des brandneuen Yaiba Semimaru aus dem Comic Cyberpunk 2077: Kickdown! Diese Fahrzeuge lassen sich durch das Abschließen zugehöriger Aufträge freischalten.

Dem Fotomodus wurden zudem zahlreiche neue Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten hinzugefügt. Es ist nun möglich, Wetter und Tageszeit individuell einzustellen, um den perfekten Schnappschuss zu machen.

Zudem steht eine größere Auswahl an NPCs, Outfits und Posen zur Verfügung. Neue Sticker und Rahmen wurden ergänzt, und Spieler können jetzt auch steuern, wie NPCs bei der Aufnahme in die Kamera blicken – mit erweiterten Kontrollmöglichkeiten für Kopf, Augen und Schultern bei jeder Pose, was eine deutlich präzisere Kontrolle über jedes Bild ermöglicht.

Darüber hinaus wurden mit Update 2.3 auch neue technische Funktionen eingeführt, darunter VRR-Unterstützung für Konsolen, AMD FSR 4-Unterstützung, AMD FSR 3.1 Frame Generation, Intel XeSS 2.0, verbesserte HDR-Einstellungen und mehr.

Alle Details zu den Inhalten dieses Updates sind in den offiziellen Patch Notes verfügbar.

Update 2.3 erscheint am 17. Juli 2025 für Cyberpunk 2077 und Cyberpunk 2077: Ultimate Edition auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und bald auch für Nintendo Switch 2. Die Mac-Version des Spiels wird zum morgigen Release ebenfalls auf 2.3 aktualisiert.