Cyberpunk 2077: Update 2.3 offiziell angekündigt

Informationen zum nächsten Cyberpunk 2077-Update folgen später in diesem Monat.

CD Projekt Red hat offiziell bestätigt, dass noch in diesem Monat ein weiteres Update für Cyberpunk 2077 erscheinen wird. Die neue Version trägt die Bezeichnung Patch 2.3, konkrete Inhalte wurden bislang jedoch nicht genannt.

Das Entwicklerteam bittet die Community noch um etwas Geduld, kündigte aber an, dass weitere Informationen näher zum Release des Updates veröffentlicht werden. Bis dahin wird weiterhin an den letzten Feinheiten gearbeitet. Fans des Spiels dürfen sich also schon bald auf neue Verbesserungen oder Inhalte freuen.