Cyberpunk 2077: Update 2.3 wird heute im Livestream vorgestellt

CD Projekt RED wird heute in einem Livestream zeigen, was in Update 2.3 von Cyberpunk 2077 steckt.

Obwohl das Rollenspiel Cyberpunk 2077 keine Inhaltsupdates mehr erhalten sollte, kündigte CD Projekt RED im Juni offiziell 2.3 an.

Eigentlich sollte das Update schon Ende Juni für Spieler greifbar sein, doch man hat sich mehr Zeit genommen.

Noch weiß keiner so genau, was in dem Update enthalten sein wird. Bisher gab der Entwickler nur einen ähnlichen Umfang wie Update 2.2 an, was auf substanzielle Verbesserungen und Inhalte schließen lässt.

Heute um 17:00 Uhr aber wird das Geheimnis gelüftet, denn man hat für diese Uhrzeit einen Livestream mit Associate Game Director Pawel Sasko und Adrien Jouannet, Lead Designer bei Virtuos, angesetzt.

Was sind eure Wünsche für das Update von Cyberpunk 2077?