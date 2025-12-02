Cyberpunk 2077: Update zum fünften Geburtstag angeteasert

Für den fünften Geburtstag teasert CD Projekt RED ein mögliches Update für Cyberpunk 2077 an.

CD Projekt RED hat einen Kalender mit interessanten Einträgen zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Im Kalender für Dezember ist zunächst der 10. Dezember mit dem Logo des Spiels eingetragen. Es markiert den Release des Rollenspiels, das in diesem Jahr seinen fünften Geburtstag feiert.

Zusätzlich sind der 12. Dezember mit dem Charakter Reed bzw. der 29. Dezember mit Songbird eingetragen. Hierbei handelt es sich um die fiktiven Geburstage der Charaktere aus dem Spiel.

Der Entwickler veröffentlicht jeden Monat einen solchen Kalender, in dem Ereignisse aus dem Spiel, vorwiegend Geburtstage der Charaktere, eingetragen sind.

Das möglicherweise besondere ist die kryptische Botschaft, die man dazu gepostet hat, in der von einer Prioritätsnachricht die Rede ist.

SICHERER KOMMUNIKATIONSKANAL EINGERICHTET.

BEREIT FÜR EINGEHENDE PRIORITÄTSTRANSMISSION… CYBERPUNK 2077 – 10.12. REED, SOLOMON – 12.12. SONG, SO MI – 29.12. ENDE DER ÜBERTRAGUNG.

Das fünfjährige Jubiläum von Cyberpunk 2077 könnte CD Projekt RED mit einem Update feiern, so jedenfalls unsere Vermutung.

Was glaubt ihr?