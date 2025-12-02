Cyberpunk 2077: Update zum fünften Geburtstag angeteasert

CD Projekt RED hat einen Kalender mit interessanten Einträgen zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht.
Im Kalender für Dezember ist zunächst der 10. Dezember mit dem Logo des Spiels eingetragen. Es markiert den Release des Rollenspiels, das in diesem Jahr seinen fünften Geburtstag feiert.
Zusätzlich sind der 12. Dezember mit dem Charakter Reed bzw. der 29. Dezember mit Songbird eingetragen. Hierbei handelt es sich um die fiktiven Geburstage der Charaktere aus dem Spiel.
Der Entwickler veröffentlicht jeden Monat einen solchen Kalender, in dem Ereignisse aus dem Spiel, vorwiegend Geburtstage der Charaktere, eingetragen sind.
Das möglicherweise besondere ist die kryptische Botschaft, die man dazu gepostet hat, in der von einer Prioritätsnachricht die Rede ist.
SICHERER KOMMUNIKATIONSKANAL EINGERICHTET.
BEREIT FÜR EINGEHENDE PRIORITÄTSTRANSMISSION…
CYBERPUNK 2077 – 10.12.
REED, SOLOMON – 12.12.
SONG, SO MI – 29.12.
ENDE DER ÜBERTRAGUNG.
Das fünfjährige Jubiläum von Cyberpunk 2077 könnte CD Projekt RED mit einem Update feiern, so jedenfalls unsere Vermutung.
Was glaubt ihr?
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wär echt Mega heftig.
Ich hatte gedacht diese wollten nichts mehr nachlegen, aber geil wenn es so wäre
Ich mag diese moderne Art, Spiele zu entwickeln, irgendwie nicht. Da arbeitet man fünf bis sieben Jahre an einem Spiel, veröffentlicht es und dann dauert es nochmal sechs bis 24 Monate, bis man einen akzeptablen Release-Zustand erreicht hat. Und dann sind es nochmal zwei bis sieben Jahre, bis das Spiel fertig und vollständig ist.
Games sind irgendwie das einzige Medium, bei dem die Kunden sowas mitmachen würden. Hoffe ich zumindest xD
Ich hoffe es kommen coole Updates
Es ist einfach der Hammer, wie schnell die Zeit vergeht. 5 Jahre ist der doch chaotische Launch vorbei. Genial, wenn jetzt noch geniale Updates geliefert werden.
Das wäre echt top. Bin mal gespannt.