Cyberpunk 2077: Verschreibt sich vollkommen der IP

Mit Phantom Liberty wurde Anfang der Woche die erste große Erweiterung für Cyberpunk 2077 angekündigt. Es soll allerdings die einzige bleiben, wie man bereits durchblicken ließ.

Doch das bedeutet nicht das Ende von Night City oder der noch so jungen Franchise. Die IP wird man weiterentwickeln.

Bei der halbjährlichen Telefonkonferenz wurde die Chefetage am Mittwoch gefragt, wie die weitere Strategie bezüglich Erweiterungen von Cyberpunk 2077 ausschaut.

Zwar soll es dennoch bei nur einer großen Erweiterung bleiben, doch soll es in Zukunft noch weitere Dinge geben, wie sich Michał Nowakowski, SVP of Business Development bei CD Projekt, eher vage ausdrückt.

Fest entschlossen ist man jedenfalls, die IP von Cyberpunk weiterzuführen. Das ist auch nur logisch, denn die Investition von Zeit, Geld und Arbeitskraft war enorm. Daher werde man auf Cyberpunk weiter aufbauen. Aber nicht nur im Videospielformat, wie man deutlich machte.

„Was die Frage nach weiteren Erweiterungen für Cyberpunk angeht, haben wir uns entschieden, eine große Erweiterung für Cyberpunk zu entwickeln, die alle Möglichkeiten der New-Gen-Konsolen ausschöpft.“

„Allerdings sind wir fest entschlossen, die Cyberpunk-IP weiterzuentwickeln, also über diese spezielle Cyberpunk-Erweiterung hinaus. Wir haben viel Zeit und Mühe in den Aufbau dieses Franchises gesteckt und wir wollen auf jeden Fall weiter auf dem aufbauen, was jetzt aufgebaut wurde, mit neuen Geschichten, neuen Erfahrungen, neuen Inhalten, nicht nur in einem Videospielformat, aber ich werde es an dieser Stelle bewenden lassen.“

„Was die Erweiterungen angeht, so wird es nur eine einzige große Erweiterung geben, aber es wird in der Zukunft neue Dinge geben.“