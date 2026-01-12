Cyberpunk 2077: Warum Female V das Gesicht des Spiels wurde

Seit dem großen Neustart von Cyberpunk 2077 mit Update 2.0 und der Phantom‑Liberty‑Erweiterung steht die weibliche V im Mittelpunkt der offiziellen Präsentation. Auch mehr als zwei Jahre später, während das RPG weiter starke Verkaufszahlen erzielt und neue Spieler anzieht, hat sich daran nichts geändert.

Für viele Fans stellte sich daher die Frage, warum der männliche V aus dem Rampenlicht verschwunden ist, obwohl er vor dem ursprünglichen Release 2020 das komplette Marketing dominierte.

Mit dem erfolgreichen Relaunch wurde der einstige Werbeträger zunehmend zum Relikt. In aktuellen Promo‑Materialien taucht er nicht mehr auf, was im Netz zu allerlei Spekulationen führte. Einige Fans vermuteten tiefere Gründe, doch die Erklärung fällt deutlich nüchterner aus.

Cyberpunk‑2‑Creative‑Director Igor Sarzynski stellte klar, dass Male V bereits das gesamte Marketing des Basisspiels getragen habe. Für Phantom Liberty habe man sich bewusst für eine faire Aufteilung entschieden. Ein Spiel für jeden V, wie er es formulierte. Die Entscheidung sei also weniger ein Zeichen für veränderte Vorlieben als vielmehr eine interne Balancefrage.

Auch wenn hinter der Neuausrichtung sicher umfangreiche Diskussionen standen, herrscht in der Community weitgehend Einigkeit darüber, dass beide Versionen von V gleichermaßen geschätzt werden. Cyberpunk 2077 zeigt damit, wie flexibel seine Hauptfigur interpretiert wird – unabhängig davon, wer gerade das Gesicht der Kampagne ist.