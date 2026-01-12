Cyberpunk 2077: Warum Female V das Gesicht des Spiels wurde

Seit dem großen Neustart von Cyberpunk 2077 mit Update 2.0 und der Phantom‑Liberty‑Erweiterung steht die weibliche V im Mittelpunkt der offiziellen Präsentation. Auch mehr als zwei Jahre später, während das RPG weiter starke Verkaufszahlen erzielt und neue Spieler anzieht, hat sich daran nichts geändert.
Für viele Fans stellte sich daher die Frage, warum der männliche V aus dem Rampenlicht verschwunden ist, obwohl er vor dem ursprünglichen Release 2020 das komplette Marketing dominierte.
Mit dem erfolgreichen Relaunch wurde der einstige Werbeträger zunehmend zum Relikt. In aktuellen Promo‑Materialien taucht er nicht mehr auf, was im Netz zu allerlei Spekulationen führte. Einige Fans vermuteten tiefere Gründe, doch die Erklärung fällt deutlich nüchterner aus.
Cyberpunk‑2‑Creative‑Director Igor Sarzynski stellte klar, dass Male V bereits das gesamte Marketing des Basisspiels getragen habe. Für Phantom Liberty habe man sich bewusst für eine faire Aufteilung entschieden. Ein Spiel für jeden V, wie er es formulierte. Die Entscheidung sei also weniger ein Zeichen für veränderte Vorlieben als vielmehr eine interne Balancefrage.
Auch wenn hinter der Neuausrichtung sicher umfangreiche Diskussionen standen, herrscht in der Community weitgehend Einigkeit darüber, dass beide Versionen von V gleichermaßen geschätzt werden. Cyberpunk 2077 zeigt damit, wie flexibel seine Hauptfigur interpretiert wird – unabhängig davon, wer gerade das Gesicht der Kampagne ist.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das komplette SPiel mit Erweiterung war einfach so gut! Zumindestens seit Update 2.0 .
Für mich ist die einzig wahre V auch einfach weiblich. Spiele gerne weibliche Charaktere. Oft passen die auch besser ins Gesamtbild. Siehe das großartige Assassin’s Creed Odyssey. Die Geschichte von Odyssey ist einfach die Geschichte von Kassandra. Besonders der Legacy of the First Blade DLC bestätigt das. Hatte auch in Cyberpunk 2077 viel Spaß mit der weiblichen V🙂
Für mich auch, ich habe nur 1x den Mann gespielt, wegen Panam ansonsten jedes Mal die weibliche Version genommen, die gefällt mir einfach besser von der Stimme, den Klamotten usw. Spieltechn. macht es ja keinen Unterschied nur ein paar Romanzen laufen anders.
Ohne Mod spielt man doch eh nur aus Firstperson-Perspektive und sieht den Charakter eh nicht. Wo das Marketing dann den Fokus setzt ist mir gleich 😄
Das Game spricht ohnehin für sich selbst!
Tja ich spiele lieber männliche Charaktere deswegen war mir der männliche V lieber, meistens dann eh hässliche Motherf…..😅 wo man eh die Sau rauslassen kann.
Versuche zwar auch wenn möglich mindestens einmal ne Frau in Spielen zu spielen aber irgendwie ist das nichts für mich.
Würde auch eher den männlichen Charakter spielen in dem Fall.
Ich hab kein Problem mit Spielen, bei denen ich eine Wahlmöglichkeit habe, mir das Geschlecht auszusuchen.
Ich persönlich spiele nur männl. Charaktere. Bei Spielen, die mir einen weibl. Char aufs Auge drücken bin ich raus. Damit kann und will ich mich nicht identifizieren.
So oder so, Cyberpunk war Mega. Ich freue mich irgendwann den 2ten Teil zocken zu können. Hoffentlich wird der nur annähernd so gut
Ich warte noch immer auf nen guten Preis für den DLC…den zweiten Durchgang werde ich eh als Frau spielen um die anderen Romanzen noch mitzunehmen. Das Spiel ist einfach fantastisch.