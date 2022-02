Cyberpunk 2077: Zeitlich begrenzte Next Gen-Demo veröffentlicht

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Ab sofort und bis zum 15. März um 17:00 Uhr steht euch eine neue kostenlose Next Gen-Testversion von Cyberpunk 2077 für Xbox Series X|S zur Verfügung. In dieser Testversion taucht ihr volle fünf Stunden in die Welt von Night City ein – ohne jede Einschränkung.

Die Cyberpunk 2077 Next-Gen-Demo gibt es über den folgenden Link gratis im Microsoft Store: