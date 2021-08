Cyberpunk 2077: Zwei große Erweiterungen und Multiplayer noch in Arbeit laut Gerücht

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Laut neuen Gerüchten sind für Cyberpunk 2077 noch immer zwei große Erweiterungen geplant und der Multiplayer ist immer noch in Arbeit.

Die Post-Launch-DLC-Pläne hatte CD Projekt Red zum Teil schon offenbart und dabei bekannt gegeben, dass Spieler von Cyberpunk 2077 sich auf ähnliche Erweiterungen wie bei The Witcher 3: Wild Hunt freuen dürfen, bei dem es ebenfalls zwei große Erweiterung gab.

Dazu sollen die Entwickler, laut den neuesten Funden von Dataminern nach Patch 1.3, weiterhin an einem Multiplayer-Part zu Cyberpunk 2077 arbeiten, was eher überraschend ist, da die Entwickler den Multiplayer bisher auf Eis gelegt hatten.

Tyler McVicker hat vor kurzem ein Video veröffentlicht, in dem er über den Patch spricht, der laut Datamining von ihm Hinweise auf den Multiplayer enthält, nicht nur für ältere Multiplayer-Dateien, sondern auch für Dinge, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Ein separates Cyberpunk-Multiplayer-Projekt war bis vor ein paar Monaten bei in Entwicklung, aber Anfang 2021 gab CD Projekt Red bekannt, dass der Modus eingestellt wurde. Dazu wolle das Unternehmen die Online-Komponenten neu bewerten wollte. Anscheinend hat man sich jetzt dazu entschieden, weiter an dem Cyberpunk-Multiplayer zu arbeiten. Möglicherweise ist aber auch nur Datenabfall mit in Patch 1.3 gerutscht, weswegen ihr diese Meldung (wie alle Gerüchte) mit Vorsicht genießen solltet.

Nach den unzähligen Problemen zur Veröffentlichung und der belastenden Last-Gen-Version, die von CD Projekt Red noch mit dem Rollenspiel mitgeschleppt wird, haben sich zumindest die Zeitpläne beim Unternehmen komplett geändert. Bisher hat man es lediglich auf Patches und Updates abgesehen, wobei mit Patch 1.3 auch die ersten kostenlosen DLC-Inhalte bereitgestellt wurden, die Fans aber nur mit einem „Nice-to-Have“ abgenickt haben. Freudentänze bei ein paar „gratis Skins“ macht heutzutage nun wirklich keine mehr und viele Cyberpunk 2077-Spieler haben auch an dieser Stelle mehr erwartet.

Wann der Next-Gen-Patch, die neuen Erweiterungen und der Multiplayer-Part von Cyberpunk 2077 veröffentlicht werden sollen, steht noch immer in den Sternen. Möglicherweise wird CD Projekt Red aber schon bald eine weitere aktualisierte Cyberpunk 2077 Roadmap mit aussagekräftigeren Informationen vorstellen.