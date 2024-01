Cynthia: Hidden in the Moonshadow: Farbenfrohes Action-Adventure erscheint im Januar

Das farbenfrohe Action-Adventure Cynthia: Hidden in the Moonshadow wird im Januar für Xbox erscheinen.

Catthia Games kündigt die Veröffentlichung des Third-Person-Stealth-Adventures Cynthia: Hidden in the Moonshadow für den 10. Januar 2024 auf Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch an.

Spieler schlüpfen in die Rolle der Mondschattenjägerin Cynthia Stranborg und erlernen auf der Reise mit der jungen Adeptin neue Stealth-Fähigkeiten.

Findet heraus, was in eurem Heimatdorf passiert ist, und folgt eurem Weg, um die zu retten, die ihr am meisten liebt. Reist durch das Tesana-Tal, um mächtige Artefakte zu finden und zu sammeln, um euren Bogen zu verbessern. Die dunkle Magie kommt aus dem Norden, ihr müsst die Quelle dieser Macht zerstören, bevor es zu spät ist. Ihr seid der Letzte, der dieses Ziel erreichen kann.

Cynthia: Hidden in the Moonshadow könnt ihr im Microsoft Store in zwei Editionen vorbestellen: