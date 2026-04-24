D-Topia: Puzzle-Adventure erscheint im Juli 2026 für Xbox

D-Topia erscheint im Juli für Xbox, PlayStation, Switch und PC.

Ein neues Puzzle-Adventure mit Entscheidungsfreiheit steht fest: D-Topia erscheint am 14. Juli 2026 für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie Xbox Series X|S und Windows.

Im Spiel übernehmen Spieler die Rolle eines sogenannten „Facilitators“, eines Wartungsmitarbeiters innerhalb der D-Topia-Wohnanlage.

Diese Einrichtung ist Teil des „Utopia Project“, das darauf ausgelegt ist, menschliches Glück und Komfort durch eine von künstlicher Intelligenz gesteuerte Gesellschaft zu maximieren.

Im Mittelpunkt stehen logikbasierte Rätsel, mit denen mechanische Probleme gelöst und der Betrieb der Anlage aufrechterhalten werden soll. Gleichzeitig treffen Spieler auf verschiedene Bewohner mit eigenen Geschichten und persönlichen Herausforderungen.

Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen dabei den Verlauf der Handlung. D-topia setzt auf verzweigte Pfade und narrative Konsequenzen, die sich je nach gewähltem Vorgehen unterschiedlich entwickeln können.

Eine Demo-Version des Spiels ist bereits auf Steam verfügbar, während D-Topia auf allen Plattformen zur Wunschliste hinzugefügt werden kann.

D-Topia erscheint am 14. Juli 2026. Hier ist der neue Trailer: