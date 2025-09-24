D-Topia: Rätsel-Abenteuer voller Glück und Freude

Begebt euch in D-Topia in ein ruhigen Puzzle-Abenteuer in eine Zukunft, in der Glück von künstlicher Intelligenz kuratiert wird.

Eines der drei vorgestellten Spiele von Annapurna Interactive anlässlich der Tokyo Game Show ist D-Topia.

Im von Marumittu Games entwickelten Abenteuer taucht ihr in ein Leben ein, das von Künstlicher Intelligenz verwaltet wird, damit ihr rundum Freude erlebt.

Durch das Lösen von Rätseln haltet ihr die Bewohner von D-Topia bei Laune und die Anlage am Leben.

D-Topia wird für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Features:

Ein ruhiges, nachdenkliches Abenteuer: Entspannt euch auf einer ruhigen, aber zum Nachdenken anregenden Reise und entdeckt, was Glück wirklich bedeutet.

Clevere, integrierte Rätsel: Löst spannende Logikrätsel, die mit dem Kern dieses ruhigen Abenteuers verbunden sind.

Lernt die Bewohner von D-topia kennen: Gewinnt ihr Vertrauen, entdeckt ihre Geschichten und gestaltet ihre Zukunft auf unerwartete Weise.

Eure Entscheidungen zählen: Führt diese von künstlicher Intelligenz verwaltete Utopie durch eure Entscheidungen zu Freude oder Verzweiflung.

Taucht ein in zwei Welten: Bewegt euch zwischen der hellen, öffentlichen Realität und der verborgenen „Block Side“, um Störungen zu beheben und Geheimnisse aufzudecken.