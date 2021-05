Daedalic Entertainment: Diese Adventures erscheinen offenbar für Xbox Series X|S

Daedalic Entertainment plant offenbar die Veröffentlichung zweier Adventures für die aktuelle Konsolengeneration.

Im taiwanesischen Rating Board, ähnlich der USK hierzulande, wurden die beiden Spiele Chaos auf Deponia und Anna’s Quest für Xbox Series X|S und PlayStation 5 eingestuft.

Chaos auf Deponia ist bereits in einer Collection oder im Einzelkauf mit den beiden anderen Teilen der Reihe auf der Xbox One verfügbar.

Im Falle von Anna’s Quest würde es sich auf Xbox Series X|S und Xbox One um eine Erstveröffentlichung auf den Microsoft-Konsolen handeln.

Ob die Spiele grafische Verbesserungen enthalten und auf die jeweiligen Konsolen abgestimmt sind, geht aus der Listung nicht hervor.

Eine offizielle Mitteilung seitens Daedalic Entertainment steht dazu noch aus, sofern es sich um keinen Fehler handelt.

A couple of Daedalic Entertainment Taiwan rating leaks:

Chaos on Deponia is coming to PS5 and Xbox Series (already available for PS4, Xbox One, Switch, and PC)

Anna's Quest is coming to PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, and Switch (already available for PC) pic.twitter.com/Jp41LneQc2

— Gematsu (@gematsucom) May 12, 2021