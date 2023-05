Daedalic Entertainment: Weiteres Herr der Ringe-Adventure in Arbeit

Mit dem kürzlich veröffentlichten Stealth-Adventure Der Herr der Ringe: Gollum konnte Entwickler Daedalic Entertainment die Fachpresse nicht überzeugen. Technisch nicht zeitgemäß, zu linear, zu fehlerhaft – so einige der Hauptkritikpunkte.

Aus einem Eintrag auf der Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz geht nun hervor, dass das Hamburger Entwicklerstudio bereits an einem weiteren Adventure im Herr der Ringe-Universum arbeitet. Daedalic erhält für das Projekt 2.036.663,00 Euro Fördergeld.

Der Eintrag beschreibt das Spiel als 3D-Action-Adventure, das Spieler die bisher nicht erzählte Geschichte eines Charakters in einer mythischen Welt erleben lässt:

„Daedalic arbeitet an einem neuen Projekt, das den Spieler in eine üppige Welt voller mythischer Wesen und Zauber entführt. Es wird eine Geschichte aus der Perspektive eines Charakters erzählt, die so noch nicht erzählt wurde. Der Spieler entdeckt dabei völlig neue Regionen und nimmt im Rahmen seiner Rolle und seiner Fähigkeiten auf die Geschehnisse der Welt Einfluss. Er versucht damit auf seine Weise, den Lauf der Dinge zu beeinflussen und das Schicksal der Welt zu verändern. Dieses Projekt richtet sich an begeisterte Fans der Fantasy-Story- und 3D-Action-Adventure-Genres auf der ganzen Welt.“