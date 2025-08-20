Daemon X Machina: Titanic Scion: Demo für Einzelspieler- und Koop-Modus verfügbar

Nach der Enthüllung auf der gamescom 2025 Opening Night Live haben Marvelous USA und Marvelous Europe die Veröffentlichung einer kostenlosen Demo für ihr kommendes düsteres Sci-Fi-Actionspiel Daemon X Machina: Titanic Scion angekündigt, das am 5. September 2025 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows-PCs über Steam erscheinen soll.

Die kostenlose Demo kann ab sofort in allen Stores heruntergeladen werden und ermöglicht es den Spielern, die ersten neun Kapitel der Geschichte zu erleben, die offene Welt zu erkunden und die rasanten Kämpfe sowie das anpassbare Arsenal zu erleben, das ganz nach dem bevorzugten Kampfstil gestaltet werden kann.

Die Demo umfasst einen Online-Koop-Modus für bis zu drei Spieler und unterstützt Crossplay, sodass sich Spieler auf jeder Plattform ganz einfach verbinden und gemeinsam spielen können. Dank asynchronem Spiel können Spieler die intensive Mech-Action in ihrem eigenen Tempo erleben und gleichzeitig von den Vorteilen einer passiven Online-Verbindung profitieren.

Darüber hinaus können die gespeicherten Daten auf die Vollversion des Spiels auf derselben Plattform übertragen werden, wenn Daemon X Machina: Titanic Scion am 5. September erscheint. Eine separate, kürzere Demo kann auch auf der gamescom vom 20. bis 24. August in der Koelnmesse in Köln am Stand von Marvelous Europe A051 in Halle 7 gespielt werden.

Der Publisher veröffentlichte außerdem den neuesten Trailer, der nach seiner Premiere bei Opening Night Live voller gigantischer Gegner, spektakulärer Action und einem spannenden Einblick in die fesselnde Geschichte ist, die die Spieler erwartet. Wer ist der Alpha und warum sind die Neun so entschlossen, ihn zu finden?