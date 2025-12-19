Daemon X Machina: Titanic Scion: Fordert drei neue Titanen heraus

Marvelous hat heute die Veröffentlichung der neuesten kostenlosen Updates für ihr düsteres Sci-Fi-Actionspiel Daemon X Machina: Titanic Scion bekannt gegeben.

Die beiden neuen Patches (v1.2.1 und v1.2.2), die gleichzeitig veröffentlicht werden, enthalten eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerbehebungen, darunter die Behebung einer Fortschrittssperre für das Erweiterungspaket „Into the Abyss“ und weitere kleinere Probleme.

Außerdem wurden drei neue Bosse hinzugefügt, gegen die die Spieler kämpfen können – Insania Rex RT: Ω, Immortal Void RT: Ω, und Chaldia’s Effigy – jeder mit seinen eigenen einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen. Jede von ihnen kann durch den Rematch Simulator im Spiel wiederholt herausgefordert werden.

Publisher Marvelous hat außerdem den ersten Rabatt für Daemon X Machina: Titanic Scion bekannt gegeben. Alle digitalen Ausgaben des Spiels und ausgewählte DLCs sind auf Steam, im Nintendo eShop für Nintendo Switch 2, im PlayStation Store und im Xbox Store um bis zu 30 % ermäßigt.

Fliegt mit einem individuellen Arsenal in die Schlacht und entfesselt eine Vielzahl von Angriffen, die auf den Spielstil jedes Spielers zugeschnitten sind. Fühlt den Nervenkitzel rasanter Kämpfe, während ihr eine tödliche und gefährliche offene Welt zu Lande und in der Luft frei erkundet. Nachdem die Spieler ihre Gegnerbesiegt und ihre Waffen und Ausrüstung gesammelt haben, können sie ihre Fähigkeiten verbessern, um ihre Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld zu erweitern.

Macht euch bereit für eine düstere Sci-Fi-Geschichte, in der ihr euch allein oder mit bis zu zwei anderen Spielern online titanischen Bosskämpfen stellen könnt. Sowohl neue als auch erfahrene Daemon X Machina-Spieler werden hier ein würdiges Abenteuer finden.

Daemon X Machina: Titanic Scion wurde von Kenichiro Tsukuda entwickelt und produziert und bietet atemberaubende mechanische Designs von Shoji Kawamori Es führt die Serie in eine dramatische neue Richtung. Schließt euch den Reclaimers in ihrem Kampf gegen das Axiom an.