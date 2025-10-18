Daemon X Machina: Titanic Scion: Kostenloses Update bringt zahlreiche Extras

Daemon X Machina: Titanic Scions zweites kostenloses Update führt ein Bosspaar, wiederholbare Nebenmissionen und neue visuelle Anpassungsoptionen ein; neuer kostenloser DLC!

Marvelous Europe kündigte heute die Veröffentlichung des zweiten kostenlosen Inhaltsupdates für das düstere Sci-Fi-Actionspiel Daemon X Machina: Titanic Scion an, das am 5. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows PC via Steam und Nintendo Switch 2 erschienen ist.

Der Patch 1.1.1, der ab sofort in allen digitalen Stores kostenlos heruntergeladen werden kann, führt weitere titanische Bosse ein, um die besten Arsenal-Builds der Spieler herauszufordern, und bietet eine Vielzahl von Fehlerkorrekturen und Gameplay-Verbesserungen, einschließlich neuer visueller Anpassungsoptionen für Outers.

Das Update beinhaltet auch die Veröffentlichung neuer kostenloser DLCs, die den Spielern noch mehr Möglichkeiten bieten, ihren perfekten Outer zu gestalten.