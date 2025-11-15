Daemon X Machina: Titanic Scion: Kostenloses Update und Into the Abyss DLC verfügbar

Erkundet den Genesis-Baum und bekämpft tödliche neue Unsterbliche in der Erweiterung „Into the Abyss“ für Daemon X Machina: Titanic Scion.

Marvelous Europe hat einen neuen Trailer veröffentlicht, um die Veröffentlichung der ersten großen Erweiterung für ihr düsteres Sci-Fi-Action-Spiel Daemon X Machina: Titanic Scion zu feiern.

„Into the Abyss“ ist für 14,99 € oder als Teil der Digital Deluxe- oder Super Digital Deluxe-Editionen erhältlich und führt Outers in die brandneue Survey Zone: Locus Initi, wo spannende Story-Quests, herausfordernde Gegner und mächtige neue Ausrüstung auf sie warten.

Ein kostenloses Update, das zeitgleich mit der Erweiterung veröffentlicht wird, enthält zusätzliche Fehlerbehebungen und Verbesserungen für das Spiel. Außerdem können Spieler ihre Anpassungs- und Kommunikationsoptionen mit neuen kostenpflichtigen DLCs erweitern.