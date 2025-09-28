Daemon X Machina: Titanic Scion: Kostenloses Update, verbesserte Ladezeiten und aktualisierte Roadmap

Marvelous Europe kündigte die vorzeitige Veröffentlichung des ersten großen Updates für ihr düsteres Sci-Fi-Actionspiel Daemon X Machina an: Titanic Scion, das am 5. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows PC via Steam und Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurde.

Das ursprünglich für Oktober geplante Update 1.1.0 steht nun für alle Plattformen zum kostenlosen Download bereit und enthält eine Reihe von Fehlerkorrekturen und anderen Verbesserungen, wie z. B. verbesserte Ladezeiten und Gyro-Steuerung für kompatible Konsolen, und führt den Boss Grausam RT: Ω in das Spiel.

Nachdem die Spieler den titanischen Feind zum ersten Mal besiegt haben, können sie zu ihrer Basis zurückkehren, um ihn im Rematch-Simulator erneut herauszufordern und die Chance auf mächtige neue Drops zu erhalten, die es nur bei diesem Boss gibt. Der kostenlose DLC „Iris Outfit“ wird noch am 3. Oktober veröffentlicht.

Der Publisher gab außerdem ein Update der Roadmap mit geplanten Updates und Inhalten bis Ende 2025 bekannt, da der Support für das Spiel auch nach der Markteinführung fortgesetzt wird.

Der Publisher kündigte außerdem an, dass neuer kostenloser und kostenpflichtiger kosmetischer DLC ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist, der den Spielern noch mehr Möglichkeiten bietet, ihr Outfit zu individualisieren, darunter das „Free Reclaimer Outfit“.

Details zu den Inhalten und Preisen des zusätzlichen kosmetischen DLCs, der veröffentlicht wird, findet ihr hier bei uns:

Reclaimers Outfit Set (7 Outfits) – €8.99

Hairstyle Set 1 (5 Styles) – €2.99

Hairstyle Set 2 – “Bullet Works” (7 Styles) -€4.99

Hairstyle Set 3 – “Terrors” (3 Styles) – €1.99

Hairstyle Set 4 – “Panzer Crown” (3 Styles) – €1.99

Hairstyle Set 5 – “Western VII” (5 Styles) – €2.99

Hairstyle Set 6 – “Five Hells” (5 Styles) – €2.99

Hairstyle Set 7 – “Steel Knights” (2 Styles) – €1.49

Hairstyle Set 8 – “Immortal Innocence” (4 Styles) – €2.49

Avatar Customization Pack 1 (5 Scars/Tattoos) – €1.99

Avatar Customization Pack 2 (6 Pairs of Glasses) – €3.99

Emote Set (8 Emotes) – €7.99