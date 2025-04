Daemon X Machina: Titanic Scion: Mech-Actionspiel erscheint für Xbox, PlayStation und Switch 2

Marvelous Europe gab bekannt, dass Daemon X Machina: Titanic Scion derzeit für Nintendo Switch 2 sowie für PS5, Xbox X|S und PC via Steam entwickelt wird und am 5. September 2025 erscheinen soll.

Marvelous Europe hat bekannt gegeben, dass die Fortsetzung des erfolgreichen Mech-Action-Spiels Daemon X Machina: Titanic Scion aus dem Jahr 2019 derzeit für Nintendo Switch 2 sowie PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC via Steam in Entwicklung ist und am 5. September 2025 erscheinen soll.

Von Marvelous First Studio kommt ein actiongeladener neuer Teil der Daemon X Machina-Serie. Fliegt mit eurem individuellen Arsenal in die Schlacht und entfesselt eine Vielzahl von Angriffen, die auf euren Spielstil zugeschnitten sind.

Spürt den Rausch der rasanten Kämpfe, während ihr eine tödliche und gefährliche offene Welt zu Lande und in der Luft erkundet.

Nachdem ihr eure Feinde ausgeschaltet habt, sammelt ihr ihre Waffen und Ausrüstung ein und verbessert eure Fähigkeiten, um eure Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld zu erweitern.

Macht euch bereit für eine düstere Sci-Fi-Geschichte, in der ihr allein oder mit bis zu zwei anderen Spielern online titanische Bosskämpfe bestreiten könnt. Sowohl neue als auch erfahrene Daemon X Machina-Spieler werden hier ein würdiges Abenteuer finden.

Marvelous Europe kündigte außerdem an, dass Vorbestellungen für die physischen Editionen bald bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein werden. Der Titel wird in einer physischen Standard-Edition zu einem UVP von 69,99 € für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein, sowie in einer physischen Limited Edition nur für das Nintendo Switch 2-System, die eine Kopie von Daemon X Machina: Titanic Scion enthält, eine Original-Soundtrack-CD, ein Kunstbuch, einen Satz von drei Fluganhängern als Schlüsselanhänger, einen Satz von drei Emblem-Aufnähern und einen Acrylständer zu einem UVP von 99,99 €.

Daemon X Machina: Titanic Scion wird auch digital auf allen Plattformen erhältlich sein, und zwar als Standard-Edition für 69,99 €, als Digital Deluxe Edition, die das Spiel und ein Erweiterungspaket (DLC) mit neuen Story-Inhalten und Anpassungsmöglichkeiten für Arsenal und Outer enthält, für 89,99 € und als Super Digital Deluxe Edition, die das Spiel, das Erweiterungspaket (DLC), einen digitalen Soundtrack und ein digitales Kunstbuch für 99,99 € enthält. Digitale Vorbestelloptionen werden in Kürze verfügbar sein.