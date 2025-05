Daemon X Machina: Titanic Scion: So funktioniert die Arsenal-Anpassung

Marvelous Europe hat ein neues Video zur kommenden Sci-Fi-Action-Fortsetzung Daemon X Machina: Titanic Scion veröffentlicht, das sich ganz dem umfangreichen Anpassungssystem widmet.

In dem Clip erhaltet ihr einen detaillierten Einblick in die vielseitigen Möglichkeiten, euren Arsenal-Kampfanzug zu individualisieren. Mit fünf Rüstungs- und sechs Waffen-Slots habt ihr eine riesige Auswahl an Nah-, Fern- und Explosivwaffen zur Verfügung, die ihr flexibel an eure bevorzugte Spielweise anpassen könnt.

Jedes einzelne Ausrüstungsteil bringt eigene Werte mit, sodass ihr euren Mech nicht nur optisch, sondern auch funktional nach euren Vorstellungen gestalten könnt. Neue Ausrüstung bekommt ihr durch verschiedene Spielmechaniken: Ihr könnt sie bei Händlern kaufen, in versteckten Ausrüstungskisten finden, aus besiegten Gegnern erbeuten oder selbst herstellen, wenn ihr die nötigen Daten sammelt.

Damit bietet das Spiel eine stetige Jagd nach noch besserem Equipment – ideal für alle, die gerne tüfteln und ihre Builds immer weiter optimieren möchten.

Daemon X Machina: Titanic Scion erscheint am 5. September 2025 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.