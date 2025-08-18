Daemon X Machina: Titanic Scion: Verbündete und Feinde in neuen Fraktionsvideos

Marvelous Europe hat zwei neue Videos veröffentlicht, in denen die Reclaimers und die Neun vorgestellt werden, die Hauptfraktionen im kommenden düsteren Sci-Fi-Actionspiel Daemon X Machina: Titanic Scion, das am 5. September 2025 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam erscheinen soll.

In einer fernen Zukunft, in der mutierte Menschen, die als Outers bekannt sind, von fortschrittlichen Raumstationen aus über den Planeten herrschen, sind die Reclaimers eine bunt zusammengewürfelte Ansammlung von Kämpfern, die durch ihren gemeinsamen Feind, das Militärregime Sovereign Axiom der Outers, vereint sind.

Dieser Untergrundwiderstand verbündet sich mit dem Protagonisten Nova, obwohl einige der Reclaimers ihrem mächtigen neuen Verbündeten aufgrund von Novas äußerer Natur misstrauisch gegenüberstehen. Sehen Sie sich das folgende Video an, um mehr über die einzigartigen Verbündeten zu erfahren.

Die 9. Division der Spezialeinheiten – kurz Neun – ist eine Eliteeinheit des souveränen Axiom-Militärs, die aus neun mächtigen Outern besteht. Jedes Mitglied der Neun besitzt einzigartige Kampffähigkeiten, die aus schmerzhaften Experimenten, genetischen Mutationen und den Narben des Kampfes resultieren.