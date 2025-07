Daemon X Machina: Titanic Scion: Zwei neue Gameplay-Videos, Demo auf der gamescom spielbar

Image: Marvelous Europe Ltd.

Mecha-Action kehrt zurück: Daemon X Machina: Titanic Scion erscheint am 5. September – Premiere auf der gamescom 2025 und hier gibt es zwei neue Gameplay-Videos!

Marvelous Europe hat zwei neue Gameplay-Videos zum kommenden Sci-Fi-Actionspiel Daemon X Machina: Titanic Scion veröffentlicht.

Die neuen Spielszenen geben einen tieferen Einblick in das düstere Universum von Titanic Scion und zeigen unter anderem dynamische Mecha-Kämpfe, neue Waffen sowie Umgebungen, die deutlich finsterer und atmosphärischer ausfallen als im Vorgänger.

Zusätzlich wurde bestätigt, dass Besucher der gamescom 2025 in Köln vom 20. bis 24. August erstmals selbst Hand anlegen dürfen. Eine spielbare Demo-Version steht am Marvelous Europe-Stand (A-051 in Halle 7) bereit.

Daemon X Machina: Titanic Scion erscheint am 5. September 2025 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.