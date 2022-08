Dakar Desert Rally: Weitere Details zum Open-World-Rallye-Rennspiel

Autor:, in / Dakar Desert Rally

Saber Interactive veröffentlichte einen neuen Gameplay-Trailer für Dakar Desert Rally, der die intensive Offroad-Action vorstellte und zu dem es jetzt weitere Details gibt.

Erhaltet einen Vorgeschmack auf die große Auswahl an Fahrzeugen, Teams, Herausforderungen, Umgebungen und mehr, die ihr erleben werdet, wenn Dakar Desert Rally am 4. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht wird.

Dakar Desert Rally wurde von Saber Porto entwickelt und fängt die echte Geschwindigkeit und Aufregung des größten Rallye-Rennens der Welt ein, mit Tausenden von Quadratkilometern abwechslungsreichem Terrain und dynamischem Wetter, in dem ihr euch verlieren könnt, während ihr zur Ziellinie navigiert.

Wählt aus einigen der renommiertesten Rallye-Rennteams der Welt, oder erstellt euer eigenes und baut eure Garage mit einer langen Reihe von Autos, Motorrädern, Lastwagen, Quads und SSVs der weltweit führenden Hersteller auf.

Dakar Desert Rally bietet eine Vielzahl von Spielmodi für jeden Geschmack, darunter einen Sportmodus im Arcade-Stil für schnelle Action, einen Profi- und einen Simulationsmodus für ein echtes Rallye-Erlebnis und einen Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler für die ultimative Herausforderung.

Mit dem benutzerdefinierten Roadbook-Editor steht Ihnen die gesamte Welt der Dakar Desert Rallye zur Verfügung – erstellt eure eigenen Rallye-Events und -Etappen und teilt sie mit Freunden und der Community.

Wichtigste Merkmale

Das authentische Dakar-Rallye-Erlebnis: Entdeckt mehr als 30 Rallye-Etappen der legendären Dakar-Rallye mit offiziell lizenzierten Fahrzeugen, Teams und Piloten sowie eine Vielzahl von Hardcore- und Arcade-Spielmodi.

Ungeheure Open-World-Action: Fahrt mit hohen Geschwindigkeiten durch weitläufige Open-World-Umgebungen, die ihr erkunden und euren eigenen Weg zum Sieg finden könnt. Aber pass auf, dass ihr in der Wildnis nicht zusammenbrecht.

Dynamische Jahreszeiten und Wetter: Erlebt das gefährliche Wetter aller vier Jahreszeiten mit einem vollständigen Tag-Nacht-Zyklus. Von glühenden Sandstürmen und gleißendem Sonnenlicht in der Wüste bis hin zu zermürbendem Regen, Schnee und Schlamm – ihr müsst sowohl die Elemente als auch die Konkurrenz besiegen, um zu gewinnen.

Einzelspieler und Online-Multiplayer: Treibt eure Rallye-Karriere im Einzelspielermodus voran, tretet im Online-Mehrspielermodus mit bis zu vier Spielern an und erstellt mit dem Roadbook-Editor von Dakar Desert Rally eure eigenen Rallye-Events und teilt sie mit der ganzen Welt.