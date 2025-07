Damned 2: Nächstes Kapitel des asymmetrischen Horrors

Pionier des Genres kehrt zurück – Damned 2 startet am 7. August 2025 in den Early Access und erscheint auch für Konsolen!

Mehr als zehn Jahre nach dem bahnbrechenden Erfolg des ersten Teils meldet sich die Damned-Reihe mit einem ambitionierten Nachfolger zurück.

Damned 2 erscheint am 7. August 2025 im Early Access auf Steam und soll kurz darauf auch für PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X|S veröffentlicht werden. Entwickelt wird das Spiel von 9Heads Game Studio mit Unterstützung der globalen Publisher Nuntius Games – diesmal auf Basis der leistungsstarken Unreal Engine 5.

Der erste Teil von Damned, erschienen im Jahr 2014, gilt als das erste asymmetrische Horrorspiel überhaupt und hat damit den Grundstein für ein Genre gelegt, das in den folgenden Jahren mit Titeln wie Dead by Daylight und Friday the 13th: The Game weltweite Popularität erlangte.

Trotz seines Indie-Ursprungs und des experimentellen Charakters wurde Damned schnell zum Überraschungserfolg, nicht zuletzt durch die Aufmerksamkeit großer internationaler Streamer wie Alanzoka, PewDiePie und Seananners. Das Spiel gewann früh eine leidenschaftliche Fangemeinde und wird bis heute als wegweisend in der Horrorspielgeschichte betrachtet.

Mit Damned 2 verfolgt 9Heads Studio das Ziel, das Genre erneut mit neuen Ideen und einem frischen Ansatz zu beleben. Der Fokus liegt auf immersivem Multiplayer-Horror, der Spielern eine weiterentwickelte Version des asymmetrischen Spielprinzips bietet – jedoch mit modernen technischen Standards, atmosphärischer Grafik und überarbeitetem Gameplay. Der Titel soll an den Geist des Originals anknüpfen, gleichzeitig aber neue Maßstäbe in Sachen Spannung, Spieltiefe und Wiederspielwert setzen.