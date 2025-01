Dance of Cards: Pixelart-Rollenspiel verteilt die Karten

Autor:, in / Dance of Cards

Pineapple Works gibt bekannt, dass Dance of Cards – taktisches Pixelart-Rollenspiel, entwickelt von GoodMorningMrFrog, heute für Nintendo Switch und Xbox-Konsolen mit einem Rabatt von -15 % erhältlich ist.

In Dance of Cards stechen sechzehn Passagiere an Bord des Transatlantikschiffs Magnific auf der Suche nach einem besseren Leben in See, um die Küsten der Neuen Welt zu erreichen.

Aber wie so oft läuft nicht alles nach Plan… Jetzt seid ihr einer der Gefangenen, die sich einem tödlichen Kartenspiel stellen müssen, um einem grausamen Schicksal zu entgehen!

Während dieser sieben dunklen Tage müsst ihr euch nicht nur den anderen Spielern, sondern auch euch selbst am Pokertisch stellen und entscheiden, wer als Erster den Tod findet.

Aber denkt daran, dass das unvorhersehbare Schicksal auch in euren Händen liegt – baut Beziehungen zu anderen auf oder schummelt und blufft, während ihr ein Pokerface behaltet, und ihr könnt es vielleicht lebendig überstehen!

Features

Eine einzigartige und stilvolle Mischung aus Poker und RPG

Ein Schiff zum Erforschen, voller Geheimnisse und unerwarteter Entdeckungen

Wenn ihr mutig genug seid – zusätzliche Death Glücksspiele warten auf euch

Ein Soundtrack, der vor Angst strotzt…

…aber auch zum Tanzen anregend!