Dandy & Randy DX: Gameplay aus dem klassischen 2D Top-Down-Spiel

Schaut euch jetzt in einem neuen Video packende Spielszenen von Dandy & RandyDX an. Die beiden stehen bei der Bank ziemlich in Kreide und müssen nun zusehen, mit genügend Geld nach ihrer Expedition wieder zurückzukehren. Es liegt an euch, den beiden zu Ruhm und Reichtum zu verhelfen. Auf ins Abenteuer!

