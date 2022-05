Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition: Xbox One-Version ab sofort im Game Pass

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition ist ab sofort für Xbox One und Windows 10 erhältlich. Dazu gibt es das Spiel im Game Pass.

Spike Chunsoft, Inc. freut sich bekannt zu geben, dass Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition ab sofort für Xbox One und Windows 10 zum Download bereitsteht.

w: Goodbye Despair Anniversary Edition ist ab sofort auch über Xbox Game Pass und PC Game Pass erhältlich.

Seit der ursprünglichen Veröffentlichung von Danganronpa: Trigger Happy Havoc für PlayStation Portable (PSP) am 25. November 2010 in Japan wurden drei Haupttitel und ein Spin-off-Titel für verschiedene Plattformen veröffentlicht, darunter PS4, PS Vita, Smartphones und Nintendo Switch.

Von der Serie wurden weltweit über 5 Millionen Einheiten verkauft. Die Danganronpa-Serie hat TV-Anime, Manga, Romane, Live-Theaterproduktionen, beliebte Merchandise-Artikel und verschiedene Kooperationsveranstaltungen hervorgebracht.

Die Danganronpa-Reihe feierte am 25. November 2020 ihr 10-jähriges Jubiläum, und als eines der Gedenkprojekte wurden die „Anniversary Editions“ entwickelt und im Jahr 2020 für Smartphones und im Dezember 2021 für Nintendo Switch veröffentlicht. Der erste Titel der Serie wurde für Xbox One und Windows 10 herausgebracht, und nun wird der zweite Titel der Serie, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, endlich für Xbox One und Windows 10 freigegeben.

Über Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition: Jabberwock Island – einst ein beliebtes Touristenziel, ist diese unbewohnte Insel seltsam unberührt geblieben. Ihr und eure Klassenkameraden von der Elite-Akademie Hope’s Peak wurden von eurer supersüßen Lehrerin auf diese Insel gebracht, um einen „liebestollen, herzzerreißenden Schulausflug“ zu machen.

Alle scheinen sich in der Sonne zu amüsieren … bis Monokuma zurückkehrt, um sein mörderisches Spiel wieder aufzunehmen! Gefangen auf dieser Insel des gegenseitigen Tötens, besteht eure einzige Hoffnung auf Flucht darin, die Rätsel der Insel zu lösen. Aber seid gewarnt – manchmal kann die Wahrheit die eigene Verzweiflung sein…

Im Gegensatz zu der bunkerähnlichen Schulumgebung des ersten Spiels spielt dieser zweite Teil der Reihe auf einer tropischen Insel. Mit zusätzlichen Funktionen wird Class Trials noch realistischer. Diesmal müsst ihr euch mit Widersprüchen auseinandersetzen. Einigt euch mit anderen Schülern, um das Puzzle zusammenzusetzen und in der Geschichte voranzukommen. Diese 10th Anniversary Edition enthält eine Galerie-Funktion, mit der ihr euch Event-Illustrationen und Szenen ansehen und gesprochene Dialoge anhören könnt.