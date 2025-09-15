Danganronpa 2×2: Neues Szenario und Remaster für 2026 bestätigt

Spike Chunsoft hat Danganronpa 2×2 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam für 2026 angekündigt.

Der neueste Teil der beliebten High-Speed-Detective-Action-Reihe bringt sowohl frische Inhalte als auch eine modernisierte Fassung eines Klassikers.

Im Zentrum steht ein neues Szenario, das mit völlig anderen Opfern, Tätern und Tricks aufwartet und inhaltlich denselben Umfang wie das ursprüngliche Spiel bieten soll. Gleichzeitig ist die originale Story von Danganronpa 2: Goodbye Despair enthalten, jedoch mit überarbeiteten Visuals und einer verbesserten Präsentation, die für aktuelle Konsolen optimiert wurde.

Wie gewohnt liegt der Fokus von Danganronpa 2×2 auf intensiven Class Trials, in denen ihr Widersprüche entlarven, Beweise präsentieren und den wahren Schuldigen enttarnen müsst. Fans können sich somit sowohl auf neue Überraschungen im bekannten Setting als auch auf ein Remaster des Originals freuen.