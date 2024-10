Dark Atlas: Infernum: Fest für Horrorfans

Publisher SelectaPlay und Entwickler Dark Council Studio freuen sich, eine erschreckende neue spielbare PC-Demo für das kommende First-Person-Horror-Survival-Spiel Dark Atlas: Infernum zu veröffentlichen.

Diese gruselige PC-Demo kann ab sofort im Rahmen des Steam Scream 3D Festivals, das noch bis zum 4. November läuft, kostenlos gespielt werden. Horror-Fans können sich auf der Seite auch die Gameplay-Übertragung der Entwickler ansehen und Dark Atlas: Infernum zu ihren Wunschlisten hinzufügen.

Diese aufregende neue PC-Demo gibt einen Einblick in das schaurige Gameplay, das die Fans in der Vollversion von Dark Atlas: Infernum erleben werden, während sie den Abgrund zwischen der Seele und dem Pfad zur Hölle durchqueren.

Erforscht eine furchterregende Welt voller psychologischem Horror, Stealth und Rätseln, während ihr die dunklen Geheimnisse der geisterhaften Wesen, die als Imprints bekannt sind, enträtseln und den Horror entdecken, der euch erwartet. Die PC-Demo steht ab sofort bei Steam zum Download bereit.

Die neue Demo ist nicht das Einzige, was in der Nacht passiert, denn SelectaPlay hat auch das neue Key Art für das Spiel enthüllt (Beitragsbild), sowie einen brandneuen Trailer, der noch nie gezeigtes Material über das psychologische Horror-Gameplay zeigt, das Spieler erwartet, die sich in die Welt von Dark Atlus: Infernum wagen.

Dazu gibt es zahlreiche, schaurige Screenshots zum Horrorspiel. Klickt euch durch die Galerie, wenn ihr euch traut!

Dark Atlas: Infernum wird 2025 für PC über Steam sowie für PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen.