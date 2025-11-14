Dark Atlas: Infernum: Geistige Gesundheit auf die Probe gestellt

Das psychologische Horror-Erlebnis Dark Atlas: Infernum ist jetzt für PC und Konsolen erhältlich.

Dark Atlas: Infernum, das gruselige Psychohorror-Spiel von Night Council Studio und dem Publisher Selecta Play, ist jetzt auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Die Spieler können nun endlich in eine Welt voller zerfallender Realitäten eintauchen, in der Angst und Wahnsinn miteinander verschmelzen.

Dark Atlas: Infernum wurde erstmals während der Horror Game Awards Showcase vorgestellt und lädt die Spieler dazu ein, sich einem alles verschlingenden Albtraum zu stellen, der sowohl ihre Wahrnehmung als auch ihre geistige Gesundheit auf die Probe stellt.

Nachdem eine eindringliche spielbare Demo den Spielern einen ersten Einblick in die bevorstehenden Schrecken gegeben hat, kann nun das komplette Erlebnis erlebt werden.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Natalia Asensio, Großmeisterin eines geheimen esoterischen Ordens, die in einer zerfallenden Welt erwacht, die von interdimensionalen Schrecken heimgesucht wird.

Desorientiert und gequält von Stimmen, die vielleicht nicht ihre eigenen sind, muss Natalia die Wahrheit hinter dem Zusammenbruch der Realität aufdecken, bevor dieser sie vollständig verschlingt.

Jeder Moment in Dark Atlas: Infernum ist darauf ausgelegt, zu verstören. Die bedrückende Umgebung, das eindringliche Sounddesign und die vielschichtige psychologische Erzählung verbinden sich zu einer unvergesslichen Reise in die dunkelsten Tiefen des menschlichen Geistes.

Features:

Psychologischer Survival-Horror: Bewegt euch durch zusammenbrechende Dimensionen und entwirrt Natalias zerbrochene Identität in einem storybasierten Horror-Erlebnis.

Immersives First-Person-Gameplay: Begebt euch in beunruhigende Umgebungen und deckt Geheimnisse auf, indem ihr Vorsicht walten lasst statt Konfrontation zu suchen.

Stealth und Strategie: Weicht Feinden aus, indem ihr die Dunkelheit und eure Umgebung geschickt nutzt. Bleibt versteckt, bleibt am Leben.

Atmosphärische Weltgestaltung: Erkundet miteinander verbundene Innen- und Außenbereiche, die Spannung und Entdeckungslust wecken.

Hervorragende Grafik und Audio: Ein visuelles und akustisches Erlebnis, das die Grenze zwischen Realität und Albtraum verschwimmen lässt.