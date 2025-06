Dark Atlas: Infernum: Horror im neuen Trailer entfesselt

Publisher SelectaPlay und Entwickler Dark Council Studio haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Dark Atlas: Infernum veröffentlicht, dem kommenden psychologischen First-Person-Horror-Survival-Erlebnis.

Der Trailer, der während der Horror Game Awards Summer Showcase uraufgeführt wurde, gibt einen Einblick in den Alptraum: klaustrophobische Räume, zerfallende Umgebungen, die von unsichtbaren Kräften verdreht wurden, und groteske Wesen, die aus dem Schatten heraus darauf warten, dass deine Angst reift.

Dark Atlas Infernum erscheint Ende 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X und lädt die Spieler ein, in eine Welt hinabzusteigen, in der die Grenze zwischen Realität und Alptraum zerbrochen ist.

Die Menschheit steht am Rande der Vernichtung, während Erinnerungen verrotten, Wahrheiten verbrennen und der Himmel still wird. Stürme wüten auf der Erde und hinterlassen etwas Schlimmeres als den Tod: Abdrücke, hohle Überreste der Toten, die ohne Ziel und Frieden ins Leere starren.

In Infernum überlebt ihr nicht nur. Ihr werdet aufgelöst. Gefangen in einem persönlichen Fegefeuer, verfolgt vom Wort und heimgesucht von den Sünden einer kaputten Welt, besteht eure einzige Hoffnung darin, zu entkommen. Aber jede Tür, die ihr öffnet, führt tiefer in euch hinein, und was dort vergraben ist, ist hungrig.

Für diejenigen, die bereit sind, sich dem Abgrund zu stellen, ist die PC-Demo jetzt auf Steam verfügbar. Dies ist euer erster Schritt in die höllische Spirale, an einen Ort, an dem Wahrheit Strafe ist, Wissen eine Schlinge und die Corona Radiata die verbotene Schrift, die die Welt verdammen oder erlösen kann.