Dark Mass: Gameplay-Trailer zeigt Unterwasser-Horror in versunkenen Ruinen

Dark Mass setzt Horror und Erkundung in den Tiefen des Meeres in Szene.

Versunkene Ruinen, dunkle Geheimnisse und ein uralter Fluch bilden das Fundament von Dark Mass. Ein neuer Gameplay-Trailer gewährt nun einen ausführlicheren Blick auf das kommende Horror-Abenteuer.

Das Spiel versetzt Spieler in eine bedrohliche Unterwasserwelt, in der die Überreste einer längst vergangenen Zivilisation erkundet werden. Tief unter der Meeresoberfläche warten verwinkelte Ruinen, verborgene Geheimnisse und Gefahren, die über Jahrhunderte hinweg in den Tiefen geschlummert haben.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein jahrhundertealter Fluch, der mit den versunkenen Bauwerken verbunden ist. Während der Erkundung müssen Spieler nicht nur Rätsel lösen und Hinweise sammeln, sondern auch vor den Schrecken fliehen, die in den dunklen Gängen und Kammern lauern.

Der neue Gameplay-Trailer unterstreicht vor allem die beklemmende Atmosphäre des Spiels. Die Kombination aus eingeschränkter Sicht, verlassenen Ruinen und permanenter Bedrohung soll für ein intensives Horror-Erlebnis sorgen.

Dark Mass erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Zusätzlich wurde bestätigt, dass das Spiel auch als physische Edition für PlayStation 5 veröffentlicht wird.