Dark Souls: Trilogy Remake angeblich in Arbeit – Insider sorgt für Hype

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Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Gerüchte um ein mögliches Dark Souls Trilogy Remake sorgen für Diskussionen.

Ein aktuelles Gerücht deutet darauf hin, dass Dark Souls als komplette Trilogie neu aufgelegt werden könnte, nachdem ein Leaker entsprechende Informationen zu einem möglichen Remake-Projekt veröffentlicht hat.

Demnach soll Bandai Namco an einer überarbeiteten Version aller drei Teile arbeiten. Konkrete Angaben zu Plattformen oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum wurden jedoch nicht genannt.

Die Quelle gilt als bislang wenig etabliert, beruft sich jedoch auf angeblich verlässliche Informationen. Innerhalb der Community hat das Thema dennoch schnell an Aufmerksamkeit gewonnen, da die Nachfrage nach einer modernisierten Neuauflage der Reihe seit Jahren offensichtlich hoch ist.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Bandai Namco liegt derzeit nicht vor, weshalb die Angaben weiterhin als unbestätigtes Gerücht einzuordnen sind.

Würdet ihr eine Dark Souls Remake-Trilogie kaufen?

Quelle
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29 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 261490 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.05.2026 - 11:44 Uhr

    Bin kein Souls Fan.
    Für DS2 gibt es eine Path Tracing Mod für PC und es sieht soooo viel besser aus.
    Die FPS sinken halt von 500 auf 80 ^^

    0
  5. I Legend l 34435 XP Bobby Car Geisterfahrer | 04.05.2026 - 12:14 Uhr

    Ich finds lustig, dass (so meine Wahrnehmung) die Community seit Jahren am lautesten nach einem Bloodborne Remake bettelt, aber sie alles bekommen, außer das 😀

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  6. JAG THE GEMINI 149280 XP Master-at-Arms Onyx | 04.05.2026 - 12:30 Uhr

    Bitte WAS!?
    Dark Souls Hatte doch schon immerhin ein Remaster und Dark Souls 3 ist jawohl „Modern“ Genug!?? 😑

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