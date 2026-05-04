Dark Souls: Trilogy Remake angeblich in Arbeit – Insider sorgt für Hype

Ein aktuelles Gerücht deutet darauf hin, dass Dark Souls als komplette Trilogie neu aufgelegt werden könnte, nachdem ein Leaker entsprechende Informationen zu einem möglichen Remake-Projekt veröffentlicht hat.

Demnach soll Bandai Namco an einer überarbeiteten Version aller drei Teile arbeiten. Konkrete Angaben zu Plattformen oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum wurden jedoch nicht genannt.

Die Quelle gilt als bislang wenig etabliert, beruft sich jedoch auf angeblich verlässliche Informationen. Innerhalb der Community hat das Thema dennoch schnell an Aufmerksamkeit gewonnen, da die Nachfrage nach einer modernisierten Neuauflage der Reihe seit Jahren offensichtlich hoch ist.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Bandai Namco liegt derzeit nicht vor, weshalb die Angaben weiterhin als unbestätigtes Gerücht einzuordnen sind.

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