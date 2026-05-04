Dark Souls: Trilogy Remake angeblich in Arbeit – Insider sorgt für Hype

Ein aktuelles Gerücht deutet darauf hin, dass Dark Souls als komplette Trilogie neu aufgelegt werden könnte, nachdem ein Leaker entsprechende Informationen zu einem möglichen Remake-Projekt veröffentlicht hat.
Demnach soll Bandai Namco an einer überarbeiteten Version aller drei Teile arbeiten. Konkrete Angaben zu Plattformen oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum wurden jedoch nicht genannt.
Die Quelle gilt als bislang wenig etabliert, beruft sich jedoch auf angeblich verlässliche Informationen. Innerhalb der Community hat das Thema dennoch schnell an Aufmerksamkeit gewonnen, da die Nachfrage nach einer modernisierten Neuauflage der Reihe seit Jahren offensichtlich hoch ist.
Eine offizielle Stellungnahme seitens Bandai Namco liegt derzeit nicht vor, weshalb die Angaben weiterhin als unbestätigtes Gerücht einzuordnen sind.
Würdet ihr eine Dark Souls Remake-Trilogie kaufen?
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin kein Souls Fan.
Für DS2 gibt es eine Path Tracing Mod für PC und es sieht soooo viel besser aus.
Die FPS sinken halt von 500 auf 80 ^^
Nein Danke, braucht man nicht.
Das kann noch warten, ist meiner Meinung nach etwas früh.
Man könnte sehr vieles in einem Remake verbessern.
1. Die Laufwege
2. Mehr Leuchtfeuer
usw.
Und nen Noob modus 😀
Bei einem Ninja Gaiden trug man dann einen rosa Schal 😀
Och nee. Schonwieder remaster. Dann lieber Kings Field 1+2
Also wenn man den Unterschied zwischen Remake und Remaster nicht kennt, finde ich das auf einer Gamingseite schon traurig.
Man könnte es ja auch schwerer machen, damit die Spieler neue Anreize haben.
Ich finds lustig, dass (so meine Wahrnehmung) die Community seit Jahren am lautesten nach einem Bloodborne Remake bettelt, aber sie alles bekommen, außer das 😀
Ja ist quasi wie eine Ver@rsche!
Bitte WAS!?
Dark Souls Hatte doch schon immerhin ein Remaster und Dark Souls 3 ist jawohl „Modern“ Genug!?? 😑
Kommt wohl genauso wenig wie a bloodborne Remake …