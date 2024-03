Darkest Dungeon 2: Alterseinstufung in Brasilien vorgenommen

Autor:, in / Darkest Dungeon 2

In Brasilien wurde Darkest Dungeon 2 inzwischen von der Rating-Agentur unter die Lupe genommen – die verpasste dem Spiel eine Freigabe von 14 Jahren.

Bekanntermaßen unterscheiden sich die Alterseinstufungen in Brasilien ein wenig von den unseren, doch sind sie immer ein guter Hinweis darauf, dass es auch bei uns bald soweit sein könnte.

Dieses Mal lag Darkest Dungeon 2 zur Bewertung vor. Empfohlen wird das Spiel für Personen ab 14 Jahren, wie aus dem Rating-Prozess hervorgeht. Grund für die Einstufung ist der Umgang mit Drogen und Gewalt. An diesem lässt sich auch nochmals deutlich erkennen, dass das Spiel für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheint.

Bei Darkest Dungeon 2 handelt es sich um ein Rougelike-RRG aus dem Hause der Red Hook Studios. In diesem begebt ihr euch auf einen Roadtrip der Verdammnis und bewegt euch auf einer herausfordernden Reise durch eine apokalyptische Szenerie. Doch die größten Gefahren, die euch drohen, wohnen euch womöglich selbst inne. Vier Helden und ein Tourbus sind alles, was zwischen Finsternis und Erlösung steht, heißt es in der Inhaltsbeschreibung ferner.