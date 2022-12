Darkest Dungeon 2: Early Access verlängert, Konsolenversion verschoben

Red Hook Studios hat ein neues Update im Early Access geliefert und den Zeitraum für den PC Release von Darkest Dungeon 2 neu auf das zweite Quartal 2023 bekannt gegeben.

Kürzlich veröffentlichte der Entwickler für Darkest Dungeon 2 das „The Void between us“-Update im Epic Game Store, wo sich das Spiel im Early Access befindet. Damit wurden Beziehungen und Affinität überarbeitet.

In einer Wrap-Up Nachricht wenden sich die Entwickler an die Fans: „Wie viele von Euch bereits vermutet haben, werden wir uns ein wenig mehr Zeit nehmen, um die verbleibenden Ergänzungen und Verbesserungen an DDII fertigzustellen. Wir revidieren unseren PC 1.0 Erscheinungstermin auf das 2. Quartal nächsten Jahres – ein wenig mehr Spielraum wird für ein wesentlich besseres Spiel sorgen. Wir sind in der glücklichen Lage, über die nötigen Ressourcen zu verfügen, um in diese zusätzliche Anstrengung zu investieren. Einen genauen Termin werden wir im neuen Jahr bekannt geben.

Als Erstes werden wir im Januar das neue Beziehungssystem für den Main Branch auf EGS einführen! Zukünftige Updates werden aufregende Änderungen am Fahrverhalten, spielbare Helden und mehr bringen. Wir freuen uns darauf, Darkest Dungeon II zu einem wirklich herausragenden Erlebnis zu machen, und wir möchten uns bei unserer Community für das großartige Feedback und die Unterstützung während unseres Early-Access-Trips bedanken.“