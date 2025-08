Darkest Dungeon II: Kingdoms Curse of the Court erscheint zuerst für PC

„Curse of the Court“ – Letztes Kingdoms-Modul für Darkest Dungeon II erscheint am 28. August – zuerst für PC, später für Konsolen!

Am 28. August erscheint mit Curse of the Court das dritte und letzte Modul der Kingdoms-Erweiterung für Darkest Dungeon II. Verfügbar ist die Veröffentlichung zunächst für PC und Mac, Versionen für Konsolen sollen später folgen.

Im Zentrum dieser Erweiterung steht eine neue Bedrohung: Eine übernatürliche Seuche breitet sich aus und gefährdet das gesamte Königreich. Spielerinnen und Spieler müssen einer neuen Questlinie folgen und sich mit den sogenannten Bloodsuckers auseinandersetzen – einer feindlichen Fraktion, die bereits im Crimson Court-DLC des ersten Teils eingeführt wurde.

Neben der neuen Gegnergruppe bringt Curse of the Court zusätzliche Karten, die erobert werden können, sowie weitere freischaltbare Erfolge. Inhaltlich und strukturell unterscheidet sich Kingdoms deutlich vom klassischen Confessions-Modus: Es handelt sich um ein eigenständiges Spielerlebnis innerhalb von Darkest Dungeon II, das den Fokus auf die Verteidigung des Reiches legt.

Bereits zuvor wurden mit Hunger of the Beast Clan und Secrets of the Coven zwei Module veröffentlicht, die neue feindliche Fraktionen wie die Bestienmenschen und einen Hexenzirkel eingeführt haben. Mit dem nun bevorstehenden finalen Kapitel schließt Red Hook Studios die Kingdoms-Trilogie ab und erweitert das düstere Roguelike um weitere narrative und taktische Facetten.