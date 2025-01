Darkest Dungeon II: Kostenloser Modus und neuer DLC auf PC live

Darkest Dungeon-Entwickler Red Hook Studios freut sich, bekannt zu geben, dass heute ein neuer kostenloser Spielmodus für Darkest Dungeon II, Kingdoms, zusammen mit dem ersten von drei Abenteuermodulen Hunger of the Beast Clan und dem nächsten kostenpflichtigen DLC Inhuman Bondage (9,75 €) für PC und Mac veröffentlicht wurde. Der Release auf Konsolen soll bald folgen.

Kingdoms ist ein völlig neuer Spielmodus für Darkest Dungeon II, der als kostenloses Update veröffentlicht wird und aus drei thematischen Abenteuermodulen besteht, beginnend mit Hunger of the Beast Clan. Mit einer völlig neu konzipierten Spielstruktur ist Kingdoms ein paralleles Spielerlebnis zum Spielmodus Beichte. Die Spieler müssen das Reich vor Einfällen brandneuer feindlicher Fraktionen verteidigen. Zunächst müssen sie den erbarmungslosen Ansturm der verrottenden und gefräßigen Beastmen abwehren!

Chris Bourassa, Mitbegründer und Creative Director bei Red Hook Studios, sagte: „Darkest Dungeon II ist gerade um einiges größer und um einiges gruseliger geworden! Wir wollten mit zwei großen Veröffentlichungen an einem Tag aufs Ganze gehen: dem kostenlosen Kingdoms-Update und Inhuman Bondage, einem kostenpflichtigen DLC. Mit Kingdoms haben wir unser eigenes Spiel neu aufgelegt! Es ist ein völlig neues, eigenständiges Erlebnis innerhalb von Darkest Dungeon II. Ihr werdet Gasthäuser aufrüsten und verteidigen, während ihr über eine persistente Karte reist und eine Mission erfüllt, um den Anführer des Beast Clan zu besiegen.“

„Diese Veröffentlichung fügt nicht nur unzählige neue Funktionen und Befeindete hinzu, sondern Kingdoms wird in diesem Jahr auch weiter wachsen – wir haben zwei weitere Abenteuermodule in Arbeit – alle kostenlos. In Inhuman Bondage kehrt ein mächtiger und einzigartiger Held zurück und eine neue Miniregion mit eigener Fraktion, Mechanik und Belohnungen. Dieser DLC fügt sich nahtlos in den ursprünglichen Confessions-Spielmodus und den neuen Kingdoms-Modus ein und bietet allen Spieler*innen Abwechslung und Herausforderung.“