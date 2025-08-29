Darkest Dungeon II: Neuer Trailer zum Curse of the Court-Update

Darkest Dungeon II erhält brandneues kostenloses Update: Curse of the Court für PC und später auch für Konsolen.

Red Hook Studios, die Macher von Darkest Dungeon, haben heute Curse of the Court für PC veröffentlicht, ein brandneues kostenloses Update für Darkest Dungeon II.

Eine vampirische Seuche droht, das Königreich der Spieler zu infizieren und zu Fall zu bringen.

Curse of the Court ist das dritte und letzte Modul der kostenlosen Kingdoms-Update-Reihe.

Eine Konsolenversion folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Zur Feier des Releases gibt es das erste kostenlose Steam-Wochenende von Darkest Dungeon II. Interessierte können sowohl die Confessions- als auch die Kingdoms-Modi ausprobieren. Außerdem bietet Red Hook den bislang höchsten Rabatt auf Steam an: 63 % Preisnachlass, mit zusätzlichen Ermäßigungen beim Kauf eines Bundles mit allen DLCs. Das kostenlose Wochenende läuft vom 28. August bis 1. September um 19 Uhr.

Das Update führt eine völlig neue Gegnerfraktion ein: die Bloodsuckers, vampirisch verdorbene Adlige, die erstmals im Darkest Dungeon-DLC The Crimson Court auftraten und nun zurückkehren. Schwärme von Bloodsuckers stürzen sich auf das Königreich und bringen eine übernatürliche Seuche mit sich, die Helden mit dem gefürchteten Crimson Curse infizieren kann.

In einer neuen Questreihe gilt es, ein Heilmittel für diese sich rasant ausbreitende Infektion zu finden und die Bloodsuckers zu vernichten, bevor die Zeit abläuft! Darüber hinaus enthält das Update neue Errungenschaften sowie drei neue Kingdoms-Karten mit einzigartigen Layouts und Herausforderungen, die in allen drei Kingdoms-Modulen spielbar sind.

„Kingdoms begann als eine Art verrücktes Experiment: Was wäre, wenn wir unser eigenes Spiel neu mischen, einen völlig eigenständigen Modus mit drei neuen Gegnerfraktionen und Questlinien erschaffen – und das alles kostenlos? Es war ehrgeizig und riskant, und genau diese Mischung beflügelt Red Hook kreativ. Kingdoms hat Darkest Dungeon II enorm bereichert und uns gleichzeitig motiviert, weil wir sehr viel Spaß daran hatten, dieses Strategiespiel-im-Strategiespiel zu entwickeln. Chris und ich sind stolz auf die Arbeit des Teams und freuen uns sehr, dass Kingdoms mit der Rückkehr unserer liebsten blutsaugenden Hofschrecken abgeschlossen wird!“ – Tyler Sigman, Design Director

Kingdoms ist ein kostenloser Spielmodus, der eine neue, eigenständige Struktur mit drei Abenteuer-Modulen einführt – beginnend mit Hunger of the Beast Clan, gefolgt von Secrets of the Coven und wird nun mit Curse of the Court abgeschlossen.

Anders als im ursprünglichen Confessions-Modus müssen Spieler hier ihr Reich und ein Netzwerk von Gasthäusern gegen mächtige neue Gegnerfraktionen verteidigen: die gefräßigen Beastmen, den hinterhältigen Coven und nun die gnadenlosen Bloodsuckers.