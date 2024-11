Darkest Dungeon II: Unmenschliche Fesseln im Jahr 2025

Darkest Dungeon II startet im Januar 2025 mit einem thematischen Modul und einem weiteren DLC durch.

„Unser neuer kostenloser Spielmodus Kingdoms, zusammen mit dem ersten seiner drei thematischen Module – Hunger of the Beast Clan – sowie unser zweiter kostenpflichtiger DLC, Inhuman Bondage, werden alle am 27. Januar 2025 veröffentlicht.“

„Unser Team wollte sich ein wenig mehr Zeit nehmen, um euch mit neuen Inhalten zu versorgen, die ihr genießen könnt.“