Darkest Dungeon II: Zweites Abenteuermodul erscheint auch für Konsolen

Darkest Dungeon II erhält auch auf Konsolen das brandneue kostenlose Update Secrets of the Coven.

Die Fäden der Hexerei sind am Werk und zerren an den Nähten des Königreichs. Red Hook Studios, das Team hinter Darkest Dungeon, präsentieren Secrets of the Coven, das zweite von drei Abenteuermodulen für Darkest Dungeon II.

Spieler müssen den mysteriösen Zirkel aufdecken und auslöschen, bevor dessen subversiver Einfluss Fuß fassen kann. Dieses kostenlose Update fügt eine neue Kingdoms-Quest, eine feindliche Fraktion, neue Mechaniken und Gegenstände sowie eine Reihe von der Community gewünschten Kingdoms-Funktionen hinzu, darunter Lagerraum im Gasthof, Gegenstandsverkauf und mehr.

Secrets of the Coven ist jetzt auf Steam für PC und Mac erhältlich. Die Konsolenversionen folgen in Kürze. Zur Feier des Releases gibt es auf Darkest Dungeon II bis zum 21. April auf Steam 50 % Rabatt und die beiden DLCs (The Binding Blade und Inhuman Bondage) sind jeweils um 25 % bzw. 20 % reduziert.

„Secrets of the Coven unterscheidet sich deutlich vom ersten Kingdoms-Titel, Hunger of the Beast Clan. Tempo, Spielmechanik und Questverlauf wirken deutlich anders, ganz zu schweigen von der gegnerischen Fraktion selbst. Unser Team hat damit spannendes Neuland betreten, und wir sind gespannt auf die Reaktionen unserer Spieler!“ – Chris Bourassa, Creative Director

Kingdoms ist ein kostenloser Spielmodus, der eine neue, überarbeitete Struktur sowie drei Abenteuermodule einführt – beginnend mit Hunger of the Beast Clan und nun gefolgt von Secrets of the Coven.

Im Gegensatz zum ursprünglichen Confessions-Modus müssen die Spieler in Kingdoms das Reich und ein Netzwerk von Gasthäusern gegen mächtige neue feindliche Fraktionen, darunter die gefräßigen Beastmen, verteidigen. Ein weiteres Abenteuermodul ist für 2025 geplant.

Darkest Dungeon II ist für PC und Mac via Steam und Epic Games Store, GOG, sowie PlayStation 4 und PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S verfügbar. Der Kingdoms Modus und der Inhuman Bondage DLC sind am 27. Januar für PC und Mac erschienen. Das Darkest Dungeon II Basisspiel und beide DLCs sind aktuell im Sale auf Steam. Inhuman Bondage erscheint am 17. April zudem auf Xbox Series X|S.