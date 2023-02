Darkest Dungeon: Das letzte Licht kann die Dunkelheit besiegen

Autor:, in / Darkest Dungeon

Die Dunkeltheit erwartet euch und eure Helden in Darkest Dungeon. Hofft auf das beste, doch bereitet euch auf das schlimmste vor.

Die Dunkelheit bekommt jeden! In Darkest Dungeon rekrutiert ihr Helden und meistert in diesem rundenbasiertem Rougelike RPG den dunkelsten Dungeon, den ihr je betreten habt.

Das kleinste Licht kann euch die Haut retten, denn in Darkest Dungeon geht es nicht nur darum, dass eure Helden lebend herauskommen, sie kämpfen unterdessen auch noch gegen psychische Schäden. So kann einer eurer Helden Angst, Paranoia und vieles mehr entwickeln, womit ihr umgehen müsst. Obendrauf kommen noch ein Haufen Monster, die ihr besiegen dürft. Doch bedenkt: Stirbt ein Held, so ist er für immer Tod!

Das Permadeath System macht die ganze Dungeon-Sache interessanter. Aber keine Sorge, im Dorf könnt ihr immer wieder neue Helden rekrutieren und neue Gegenstände kaufen, um euch für den Kampf zu rüsten.

Im neusten Video geben wir euch einen Einblick in das Gothic-Adventure. Seid bereit, es mit der Dunkelheit aufzunehmen, um am Ende als strahlender Held dazustehen. Darkest Dungeon ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo enthalten.

