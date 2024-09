Darksiders 2: Deathinitive Edition: Verbesserte Version für Xbox & PlayStation 5

Eine verbesserte Version der Darksiders II Deathinitive Edition erscheint am 15. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Diese speziell angepasste und optimierte Fassung des legendären Action-Adventures bring native 4K-Auflösung, Ray-Tracing sowie verbesserte Licht- und Schatteneffekte, um auch auf den aktuellen Konsolen wieder ordentlich was herzumachen.

Wer auf PlayStation 5 zockt und den DualSense-Controller nutzt, darf sich auf haptisches Feedback freuen, was jeden einzelen Schlag von Tod noch mal immersiver macht. Zudem wurden die Ladezeiten des Spiels dank moderner SSD-Technologie deutlich verkürzt, sodass insgesamt eine noch rundere Version von Darksiders II entsteht.

Die neue Darksiders II Deathinitive Edition ist ab dem 15. Oktober 2024 für PlayStation 5 und Xbbox Series X/S verfügbar. Die UVP liegt bei 29,99 €. Wer allerdings bis zum 14. Oktober vorbestellt (PlayStation) oder kauft (Xbox) erhält einen Rabatt von 50 %.

Wer die Darksiders II Deathinitive Edition für PlayStation 4 oder Xbox One bereits besitzt, erhält am 15. Oktober Zugriff auf ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation 5 und Xbox Series X/S-Version. Außerdem gibt es ab sofort 50 % Rabatt für die Darksiders II Deathinitive Edition für Xbox One, der bis zum 14. Oktober 2024 gültig ist. Im Anschluss wird dieser Kauf via Smart Delivery auch auf der Xbox Series S und X inklusive der neuen Features zur Verfügung stehen.