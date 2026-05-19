Darksiders: Warmastered Edition: Xbox-Spieler erhalten Upgrade gratis – PS5-Spieler müssen zahlen

Die Darksiders Warmastered Edition ist ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.
Besonders interessant ist dabei die unterschiedliche Upgrade-Politik der Plattformen. Besitzer der Xbox-One-Version erhalten das Upgrade auf Xbox Series X|S kostenlos.
Auf PlayStation sieht die Situation dagegen anders aus: Wer bereits die PS4-Version besitzt, muss für das Upgrade auf die PS5-Version zusätzlich 9,99 Euro beziehungsweise 9,99 US-Dollar bezahlen.
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4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cool. Darksiders Warmastered Edition besitze ich sogar. Danke für die Info. 💚
Geiles Game👍
Sehr geil, danke für die Info. Ein Grund mehr es endlich zu starten. Besitze ja die Xbox One Version. Freue mich auf das kostenlose Upgrade während es für Playstation Spieler „For the Payers“ heißt.
Das ist doch in Ordnung wenn sie 9,99€ dafür bezahlen müssen – Playstation User wurden doch über Jahre indoktriniert, immer brav 10€ für das jährliche The Last of Us Remaster zu zahlen 😉