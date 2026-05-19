Darksiders: Warmastered Edition: Xbox-Spieler erhalten Upgrade gratis – PS5-Spieler müssen zahlen

Das Action-Abenteuer kehrt auf die aktuelle Konsolengeneration zurück – mit unterschiedlichen Upgrade-Regelungen auf Xbox und PlayStation.

Die Darksiders Warmastered Edition ist ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Besonders interessant ist dabei die unterschiedliche Upgrade-Politik der Plattformen. Besitzer der Xbox-One-Version erhalten das Upgrade auf Xbox Series X|S kostenlos.

Auf PlayStation sieht die Situation dagegen anders aus: Wer bereits die PS4-Version besitzt, muss für das Upgrade auf die PS5-Version zusätzlich 9,99 Euro beziehungsweise 9,99 US-Dollar bezahlen.